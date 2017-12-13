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Petrol-iş Başkanı Tırpan’dan Taşerona Kadro Açıklaması

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Petrol-iş Başkanı Tırpan’dan Taşerona Kadro Açıklaması
Petrol-İş Sendikası Adıyaman Şube Başkanı Ali Tırpan, taşerona kadro düzenlemesinde adaletli olunması gerektiğini söyledi.

Petrol-İş Sendikası Adıyaman Şube Başkanı Ali Tırpan, taşerona kadro düzenlemesinde adaletli olunması gerektiğini söyledi.

Petrol-İş Sendikası Adıyaman Şube Başkanı Ali Tırpan, kamuda taşeron çalışanlara kadro düzenlemesi ile ilgili hükümet yetkililerinden açıklama yapıldığını belirterek, işçiler ile ilgili açıklamada bulundu.

Ali Tırpan, "Toplamda 700 binin üzerinde çalışanı ilgilendiren bu düzenlemede, kadroya alınan taşeron işçilerinin haklarının geçtikleri kurumda çalışanlarla aynı olmayacağı ve ücretlerinde bir değişiklik yapılmayacağı belirtilmektedir. Fiilen sözleşmeli personel haline getirilecek ve kamu kurumlarında halihazırda çalışanlardan daha kötü çalışma koşullarına sahip olacak bu işçiler, büyük bir ayrımcılığa maruz kalacak ve kamuda adaletsiz bir istihdam sistemi oluşacaktır. Ancak asıl sorun söz konusu düzenlemenin kapsamı ile ilgilidir. Düzenleme, 5018 Sayılı Kanun dışında kalan özel bütçeli kuruluşlarda taşeron işçisi olarak çalışanları kapsamamaktadır. Daha çok kamu iktisadi teşekküllerinden oluşan ve aralarında ülkemizin en önemli kamu kuruluşlarının yer aldığı TPAO, BOTAŞ, Eti Maden, ÇAYKUR, TCDD, TMO, TKİ, TTK ve şeker fabrikaları gibi işletmelerde çalışan taşeron işçiler kadro dışı bırakılmışlardır. Ülkemiz ekonomisine büyük katkı yapan bu kuruluşlar düzenlemeye dahil edilmemiştir. Düzenlemeye dahil edilmeyen bu kuruluşlarda, işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından son derece riskli ve ağır çalışma koşulları söz konusudur. Kamuda taşeron çalışma sona erdirilecekse, asıl öncelik bu kuruluşlarda olmalıdır" dedi.

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