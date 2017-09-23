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Piri Mehmet Paşa Çarşısı Aksaray’ın En Gözde Merkezi Haline Dönüşecek

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Piri Mehmet Paşa Çarşısı Aksaray’ın En Gözde Merkezi Haline Dönüşecek
Aksaray'da uzun yıllar boyunca şehirler arası otobüs terminali olarak hizmet veren, daha sonra ilçe, kasaba ve köylere yolcu taşımacılığı yapılan Eski...

Aksaray'da uzun yıllar boyunca şehirler arası otobüs terminali olarak hizmet veren, daha sonra ilçe, kasaba ve köylere yolcu taşımacılığı yapılan Eski Terminal, Aksaray Belediyesinin kentsel dönüşüm projesiyle tamamen yenilendi.

Aksaray Belediyesinin 200'e yakın esnafla yaptığı görüşmeler sonrasında kentsel dönüşüm ile hayata geçirdiği Piri Mehmet Paşa Çarşında sona gelindi. Piri Mehmet Paşa adını taşıyacak olan çarşıda son rötuşlar yapılıyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray'ı marka şehir yapmak için en önemli projelerin uygulamaya konulduğunu, bunlardan bir tanesinin de Piri Mehmet Paşa Çarşısı olduğunu kaydetti. Çarşı inşaatı hakkında bilgiler veren Başkan Yazgı, "Aksaray'ımızda çok önemli bir projeyi daha gerçekleştiriyoruz. İnşaatı bitme noktasına gelen çarşımızın yer altında otoparkı tamamlandı. Bu inşaat tamamen bittikten sonra hem yolların ferahlaması hem de buradaki mal sahiplerine, esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza çok güzel bir alış veriş mekanı ve çarşı oluşacak. Bu alışveriş mekanı ile beraber şehrimize yeni bir kimlik kazandıracağız" şeklinde konuştu.

Piri Mehmet Paşa Çarşısı 24 bin metrekarelik kapalı alan üzerine, 8 bloktan oluşan 55 adet dükkan, 92 adet ofis, 3 adet kafe meydan ve 1 adet köşk mescitten oluşuyor. Ayrıca bölgede yaşanan otopark sıkıntısına çözüm için projede içerisinde 600 araçlık yeraltı otoparkına yer verildi. Aksaray Belediyesinin kentsel dönüşüm ile hayata geçirdiği Piri Mehmet Paşa Çarşı projesinin ofis ve dükkan birimleri ilk etabı ihale usulü ile satışa çıktı. Önümüzdeki günlerde ikinci etap ofis ve işyerlerinin yine ihale usulü ile satışının yapılacağı bildirildi.

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