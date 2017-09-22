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Pisten Çıkan Jet Yakıtını Boşaltamadan Acil İnişe Geçti

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Pisten Çıkan Jet Yakıtını Boşaltamadan Acil İnişe Geçti
Atatürk Havalimanı'nda kalkıştan kısa süre sonra acil iniş isteyen pisten çıkan uçağın yakıtını denize boşaltamadığından ötürü yandığı kaydedildi.

Atatürk Havalimanı'nda kalkıştan kısa süre sonra acil iniş isteyen pisten çıkan uçağın yakıtını denize boşaltamadığından ötürü yandığı kaydedildi.

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gitmek için havalanan özel bir jet kalktıktan kısa süre sonra geri dönerek acil inişe geçmişti. Acil iniş sırasında pistten çıkan uçak alev alarak yanmıştı.

Havacılık sektöründen yapılan değerlendirmelere göre uçağın kalkış sırasında tekerleklerini içeri alamayarak acil iniş istediği kaydedildi. Sektör yetkililerinin değerlendirmelerine göre acil iniş öncesi yakıtını boşaltması gereken uçağın, yakıtını boşaltamadan inişe geçtiği kaydedildi. Gövde üzerine inişlerde depodaki yakıtın boşaltılmasının önemli olduğunu kaydeden sektördekiler, uçağın, acil iniş sırasında tekerlekler açılmadığından gövde üzerine inmek durumunda olduğu ve yangının bu nedenle çıktığını belirtti. Sektör yetkilileri yakıtı dolu olan uçakta iniş sırasında şans eseri bir infilak durumunun yaşanmadığını kaydedildi.

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