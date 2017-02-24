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Plovdiv’de Agra 2017 Fuarı Kapılarını Açtı

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Plovdiv’de Agra 2017 Fuarı Kapılarını Açtı
Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde bulunan Uluslararası Fuar Merkezinde "Agra 2017" Tarım ve Hayvancılık Fuarı, kapılarını açtı.

Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde bulunan Uluslararası Fuar Merkezinde "Agra 2017" Tarım ve Hayvancılık Fuarı, kapılarını açtı. Her yıl 22-26 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen fuara ETSO heyeti de katıldı.

Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde her yıl 22-26 Şubat tarihleri arasından düzenlenen tarım ve hayvancılık fuarı Agra 2017'ye, 33 ülkeden 700 şirket katıldı. Türk firmalarının da yer aldığı fuara, Edirne'den de Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) üyelerinden oluşan 45 kişilik heyet katıldı.

Bulgaristan'da, tarım ve gıda üzerine en büyük etkinlik olarak bilinen Agra Fuarı bu yıl 26'ıncı kez kapılarını açtı. Ekonominin ve hayat standardını belirleyici birkaç önemli endüstrinin bir çatı altında toplandığı fuara, 33 ülkeden 700 şirket katılıyor.

Türk firmaları da dev fuarda boy gösteriyor

Türkiye'nin Edirne, Denizli gibi çeşitli illerinde gıda ve tarım üzerine faaliyet gösteren Türk firmaları, Bulgaristan'ın en büyük organizasyonları arasında gösterilen Arga 2017'de yerlerini aldı. Türk temsilcileri, komşu ülkede 26 yıldır düzenlenen bu büyük organizasyonda hem Türkiye'yi hem de sektörlerini en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını söyledi.

ETSO heyeti Arga'da

ETSO Yönetim Kurulu'nun her yıl olduğu gibi bu yılda üyelerinden oluşturduğu 45 kişilik heyet, Arga 2017'de incelemelerde bulundu. ETSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aydoğan Akıncı, "Yönetim kurulu üyelerimizi, meclis üyelerimizi, komite başkanlarımızı ve kurumumuzda tarımla ve ilgili sektör üyelerimizi fuara davet ettik, 45 kişilik bir heyetiz. Yeni çıkan teknoloji ve ürünleri inceleme şansımız oldu" dedi.

ETSO heyeti fuarda stantları gezerek, Türk-Bulgar iş adamları arasında fikir alışverişlerinde bulundu.

Plovdiv’de Agra 2017 Fuarı Kapılarını Açtı

Plovdiv’de Agra 2017 Fuarı Kapılarını Açtı

Plovdiv’de Agra 2017 Fuarı Kapılarını Açtı

Plovdiv’de Agra 2017 Fuarı Kapılarını Açtı

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