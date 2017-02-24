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Polis 12 Yıl Önceki Cinayeti Çözdü

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Polis 12 Yıl Önceki Cinayeti Çözdü
Antalya'da 2005 yılında işlenen cinayetin zanlısı eşi ve arkadaşı polis tarafından yakalandı.

Antalya'da 2005 yılında işlenen cinayetin zanlısı eşi ve arkadaşı polis tarafından yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde 2005 yılında meydana gelen cinayetin zanlılarını özel ekip kurarak yakaladı. Polis, 29 Temmuz 2005 yılında Yenidoğan Mahallesi Vakıf Çiftliği yanında bir araç içerisinde A.K. isimli şahsın, yakın arkadaşı olan ve olay esnasında darp edilerek yaralandığını beyan eden M.Ö. ile birlikteyken kimliği meçhul şahıs veya şahıslarca, kafasına 1 el tabanca ile ateş edilerek yaralandığı ve sonrasında hastanede tedavisi devam ederken 01 Ağustos 2005 tarihinde öldüğü olay ile ilgili dosyayı tekrar açtı. Cinayetle ilgili Historical Traffic Search (HTS) telefon görüşme ve sinyal kayıtlarının geçmişi ile alınan bilgi sahibi beyanları, tabanca ve maktülden elde edilen saçma tanesinin teşhis işlemlerini tekrar inceleyen özel ekip, A.K. cinayeti ile olay anında yanında bulunan arkadaşı M.Ö. ve maktülün eşi F.A. olduğunu belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan eş zamanlı operasyonda M.Ö. Hatay ilinde, F.A. Adana ilinde bulunan ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya'ya getirilen haklarında hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.Ö. tutuklanırken, F.A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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