Polis Kıyafetli Kişiler Pizzacı Dükkanını Soydu

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bir pizzacı dükkanı, polis kıyafetli kişiler tarafından soyuldu.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bir pizzacı dükkanı, polis kıyafetli kişiler tarafından soyuldu.

Pizzacı dükkanına bir minibüs ve iki araçla gelen soygunculardan dördünün mekana girdiği geri kalanların ise tedbir amaçlı dışarıda beklediği ifade edildi. Soygun esnasında içeride üç temizlikçi ve dükkan sahibi olmak üzere dört kişinin bulunduğu belirtildi. Soyguncuların, temizlikçileri ellerini bağlamak suretiyle alıkoyduğu dükkan sahibini ise bir odaya kilitlediği aktarıldı. Soyguncular dükkan sahibini yaralayıp çaldıkları paralarla kayıplara karıştılar.

Öte yandan yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattıklarını bildirdi.