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Polis Yataklarında Yakaladı

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Polis Yataklarında Yakaladı
Düzce'de çeşitli tarihlerde suça karışan ve yakalaması bulunan şahısların yakalanması için polis şafak operasyonu düzenledi.

Düzce'de çeşitli tarihlerde suça karışan ve yakalaması bulunan şahısların yakalanması için polis şafak operasyonu düzenledi. Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birçok şubenin de destek verdiği operasyonlarda içlerinde 15 yıl mahkumiyeti bulunan bir kişinin de bulunduğu 21 kişi yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri suçlularla mücadeleye vakit ve zaman dinlemeden devam ediyor. Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri diğer şube ekipleriyle koordineli olarak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Düzce'de çeşitli tarihlerde suça karışan ve araması, yakalaması olan şahıslar için şafak operasyonu düzenledi.

Düzenlenen operasyonlarda mahkeme kararı kesinleşmiş ancak kaçak halde bulunan yaklaşık 9 şahıs yakalandı. Sabaha karşı yapılan operasyonlara Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Güvenlik Şube ekipleri ile TEM Şube ekipleri, KOM Şube ekipleri de destek verdi.

Yapılan operasyon çerçevesinde İl Merkezi'nde 11, Akçakoca'da 3, Cumayeri'nde 2, Gölyaka'da 1, Kaynaşlı'da 2, Çilimli'de 2 Şahıs yakalandı. Yakalananlardan mahkemeye çıkartılan "Kan Gütme ve Kasten Öldürme" suçundan 15 yıl cezası bulunan C.C., "Hırsızlık" suçundan 5 yıl cezası bulunan R.D., "Cinsel Saldırı" suçundan 5 Yıl 10 ay cezası bulunan Z. D., "Kamu Kurumundan Hırsızlık" suçundan 1 yıl 11 ay 10 gün cezası bulunan S. Ş., basit yaralama suçundan T.C. ile yine basit yaralama suçundan O.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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