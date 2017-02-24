Polisi Görünce Keneviri Sobada Yakmaya Çalıştılar

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bigadiç ilçesinde bir eve baskın düzenledi.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bigadiç ilçesinde bir eve baskın düzenledi. Polisten kurtulmak isteyen şüpheliler evdeki kenevirleri sobaya atarak yakmak istedi.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu çetelerine darbe üstüne darbe indiriyor. Son olarak Bigadiç ilçesinde bir eve baskın düzenleyen polis ekipleri, evde bulunan T.C. ve F.C. adlı kadını gözaltına aldı. Yakalanan şüpheliler ellerinde bulunan kenevirleri sobaya atarak yakmak istedi. Polisin başarılı operasyonu ile gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Bandırma ve Ayvalık operasyonları

Öte yandan Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bandırma ve Ayvalık ilçelerinde de operasyonlar düzenledi. Bandırma'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen T.A. H.D. ve H.Y. ile Ayvalık'ta A.K. isimli şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonlarda 460 gram esrar, 2 bin kişiye satılması planlanan 193 gram sentetik bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi.