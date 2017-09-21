Samsun'un Bafra ilçesinde bir motosikletten parça söken 3 kişi, polisi görünce motosikletleri bırakıp kaçtılar.
Olay, Cilhane Mahallesi Ömer Seyfettin 1. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polise 3 şahsın bir motosikletten parça söktüğü ihbarı yapıldı. Olay yerine polis sevk edildi. Polis ekiplerini gören 3 şahıs plakasız 3 motosikleti olay yerinde bırakarak yaya olarak kaçtı. Motosikletler üzerinde yapılan incelemede 3'ünün de toplama olduğu anlaşıldı. Motosikletler trafikten men edilerek otoparka çekildi.
Kaçan şahısları yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.
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