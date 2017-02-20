Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil: ‘‘Türklerin En Güçlü Dönemi Başkanlıktır’’

Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Güngören Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Osmanlıdan Günümüze Başkanlık Sistemi" konulu söyleşiye katıldı.

Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Güngören Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Osmanlıdan Günümüze Başkanlık Sistemi" konulu söyleşiye katıldı.

Marmara Üni. Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim üyesi Ahmet Şimşirgil, yaptığı konuşmada başkanlık sisteminin hem İslamiyet öncesi Türk tarihinde hem de sonrasında var olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Şimşirgil, "Türklerin en güçlü dönemi başkanlıktır. Hakanlık sistemi bir başkanlık sistemi, Oğuz Kağan'ın sistemi bir başkanlık sistemi, Mete Kağan'ın sistemi bir başkanlık sistemi, eski sistemlerde hep kağan var, hakan var. Bir baş var, başkan var. İslam dairesine girdik aynı usül İslam'da da var. Halife var. Biz hilafeti de aldığımız zaman hem başkan, hem padişah hem halife var. Böylece ortaya daha güçlü bir hükümdar çıkmış oluyor." Diye konuştu.

Şimşirgil, güçlü olabilmenin ve karar alabilmenin önemine vurgu yaparak, "Baş olduğumuz dönemlere bakıyoruz gücün zirvesindeyiz. İmparatorluklar kuruyoruz. Milletleri idare ediyoruz, büyüyoruz. Yürütme güçlü çok önemli bir husus bu. Devlet idarecisinin en önemli vasfı karar alabilmek aldığı kararı uygulayabilmek. Osmanlı tam bunu uyguluyordu." İfadelerini kullandı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği söyleşinin ardından, kitaplarını imzalayan Şimşirgil, katılımcılarla bol bol fotoğraf çektirdi.