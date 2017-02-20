Üniversiteli Samsunsporlular, Mersin İdman Yurdu maçı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'na ithafen sosyal meyda üzerinden bir metin yayımladı.

Üniversiteli Samsunsporlular, sosyal medya hesapları üzerinden Türkiye Futbol Federasyonu'na ithafen bir açıklama yaptı. Üniversileri Samsunsporluların yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Son haftalarda Samsunspor'umuz aleyhine üstüste bir çok karar verildiği görülmektedir. Sonuncusunu ise 17.02.2017 tarihinde 18.30'da evimizde oynadığımız Samsunspor'umuz - Mersin İdman Yurdu maçında yaşadık. Yaklaşık bir buçuk ay gibi uzun bir süre maç yönetmemiş olan Tolga Özkalfa'nın böylesine hayat pahası bir maça atanmış olmasının yanı sıra; verdiği kararlar sadece bu maç adına değil, Türk Futbol Tarihi adına da büyük bir kara lekedir. Ceza sahası dışındaki pozisyona verilen penaltı; penaltı kullanılırken bir çok futbolcunun ceza sahası çizgisini ihlal etmesi; bu ihlalin aleyte skora yansıması, Sinan Kaloğlu'nun saha içindeyken yaptıkları ve oyundan çıktıktan sonra sportmenliğe aykırı olarak tribünleri tahrik etmesi; emsali görülmemiş şekilde tribünlere aleni şekilde küfürler etmesi 17 Şubat 2017 gecesini Türk Futbolu adına maalesef ki lekelemiştir. Pakları yenilen Samsunspor'umuz için; Türkiye Futbol Federasyonu'nun per birimini ve her organını göreve davet ediyoruz! Puan değil, sadece ADALET İSTİYORUZ!