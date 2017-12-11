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Putin, Suriye’de Esad İle Görüştü

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Putin, Suriye’de Esad İle Görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de bulunan Rus askerlerini ziyaret ettiği Hmeymim hava üssünde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de bulunan Rus askerlerini ziyaret ettiği Hmeymim hava üssünde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mısır ve Türkiye ziyareti öncesinde Suriye'ye geldi. Suriye'de bulunan Hmeymim hava üssünü de ziyaret eden Putin, Hmeymim hava üssünde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüştü. Suriye'de görev alan Rus askerlerine teşekkür ederek Rus ordusunun Suriye'den çekilmesi emrine veren Putin, haberi Suriye'deki Rus askerlerine "Başarılı bir şekilde ailelerinize gidiyorsunuz" diyerek duyurdu. Teröristlerin yeniden saldırıya geçtiğinde daha önce görmedikleri bir karşılıkla karşılaşacaklarını kaydeden Rus lider, "Suriye'de, Rusya'da terörle mücadele sırasında hayatını kaybedenleri asla unutmayacağız. Terörle mücadeleyi bitirmeyeceğiz. Kaybettiklerimizin hatıraları, bu kötülüğün kökünü kazımak için daha fazla güç veriyor" dedi.

Esad ise ülkesinde bulunan Rus pilotlara teşekkür etti.

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