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Pyd’den Sınırdaki İşçilere Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

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Pyd’den Sınırdaki İşçilere Silahlı Saldırı: 1 Yaralı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, Suriye sınır hattında yol çalışması yapan işçilere terör örgütü mensupları tarafından yapılan silahlı saldırıda...

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, Suriye sınır hattında yol çalışması yapan işçilere terör örgütü mensupları tarafından yapılan silahlı saldırıda 1 işçi yaralandı.

Birecik Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Birecik sınır bölgesinde bulunan Süleyman Şah Türbesi yakınındaki sınır duvarı bitişiğinde yapılan yol çalışmaları sırasında PYD terör örgütü mensupları tarafından yapılan silahlı saldırıda, yol yapımında çalışan Mustafa Y. yaralandı. Yaralı işçi, ambulansla Birecik Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Birecik Kaymakamı Kadir Perçi, Birecik Devlet Hastanesi acil servisine giderek olayda yaralanan vatandaşın durumu hakkında Başhekim Güney Cem Bülbüloğlu'ndan bilgi aldı. Birecik Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından yaralı işçi, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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