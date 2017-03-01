PYRRHOS ZAFERİ

MÖ 280’de ardı ardına kazandığı zaferlerle İtalya yarımadasında büyük bir güç olma yolunda hızla ilerleyen Roma, izlediği yayılmacı politikanın sonucunda Tarentum kentiyle karşı karşıya geldi. Tarentum kentinin savunmaya fazla önem vermeyen halkı, kendilerini kültürlü Spartalılar olarak görüyorlardı.Tehlikeyi fark ettiklerinde büyük savaşçı Epir kralı Pyrrhos’tan yardım istediler.

Verimsiz toprakları olan Epir Krallığı'nın devamlılığını sağlamak için tek şansı sınırlarını genişletmek olduğundan, Tarentum’un aksine askeri bir devlet yapılanmasına sahipti. Böylelikle iki tarafın çıkarları kesişince, Pyrrhos teklifi kabul etti. Ardından strateji dehasının ve fillerin yardımıyla ünlü Roma ordusunu Herakleia’da bozguna uğrattı.

Bu büyük zafer pek çok ünlü generalin ve tecrübeli savaşçının hayatına mal olmuştu.Epirliler, savaşı kazanmalarına rağmen ilk kez karşılaştıkları Roma ordusunun displinine hayran kalmışlardı.Bu nedenle yaptıkları anlaşma teklifini Romalılar reddetti.Zira İtalya'yı kimseyle paylaşmak istemiyorlardı.Hiç düşünmeden askere alımları hızlandırdılar.Hatalarından dersler çıkarıp kısa sürede tekrar savaşa hazır hale geldiler.

İki ordu bir sene sonra Asculum’da tekrar karşılaştı.Roma’nın lehine devam eden savaş, arazi üstünlüğünü kritik bir hamleyle elde eden Pyrrhos’un zaferiyle sonuçlandı.İkinci savaş da kazanılmıştı kazanılmasına ama geriye kalan güvenilir generallerin çoğu hayatını kaybetmiş, askerler iyiden iyiye yorulmuş, kralın kendisi de ağır yaralanmıştı.Buna karşılık Romalılar hiç vakit kaybetmeden tekrar hazırlıklara başlamışlardı bile.Pyrrhos zaferini kutlayanlara şöyle cevap verdi:”Eğer Romalıları bir kez daha yenersek tamamen yok oluruz.” Bu sözler aynı zamanda İtalya seferinin bitişini işaret ediyordu.Çok geçmeden Epirliler evlerine geri döndüler.

O günden beri pahalıya patlayan zaferleri belirtmek için Pyrrhos zaferi deyimi kullanılageldi. Günümüzde etrafınıza baktığınızda irili ufaklı bir çok Pyrrhos zaferi görmeniz mümkündür.Önümüzdeki referandum da sonuçları itibariyle bunlardan biri olma potansiyeline sahip.

Gelgelelim kimsenin umutsuzluğa kapılmaması gerekiyor. Türkiye evet ya da hayırla yıkılacak bir ülke değildir. Sonuç ne olursa olsun gemi seyrine devam edecektir.Buna rağmen matematiksel bir yaklaşımla içinde bulunduğumuz mevcut belirsizliğin sonunda bir tarafın mağlubiyeti tadacağı diğer tarafın ise galibiyete kavuşacağı gerçeğini de kabul etmek durumundayız.

Tam da burada asıl odaklanılması gereken noktanın farkına varıyoruz:Ne uğruna?

Taraf ne olursa olsun, kazanılan matematiksel ve demokratik zafer için yapılacaklar, oylama sonucundan daha önemlidir. Eğer bu süreçte toplum birbirine yabancılaşıp, bölünmeler ve kamplaşmalar ölümcül bir hal alacaksa zaferin ne anlamı kalır?

Nietzsche’ye kulak verelim: ”Bazen bir nesnenin değeri kişinin onunla nereye ulaştığına değil, ona ne ödediğine, kaça mal olduğuna bağlıdır."

Demem o ki bu ülke, uğruna uygulanan politikalardan daha önemlidir. Her bir bireyin politik ideallerinin ödemesini ülkeyle ve toplumsal dayanışmayla yapmaması büyük önem taşımaktadır.

TEKERRÜRDEN İBARET

2.Dünya Savaşı zamanında Almanya’nın doğu cephesini sağlama almak amacıyla Rusya ile saldırmazlık paktı imzalamak istemesi, tam da Stalin’in beklediği bir fırsattı.Bu anlaşmadan sonra zamanın süper devleti olan Hitler Almanyası, Sovyetlerin ideolojik rakibi olan Batıyla karşı karşıya geldi.Diğer taraftan Stalin Japonya ile yine benzer bir anlaşma imzalayarak doğan güneşin çocuklarının ABD ile çatışmasını sağladı. Sovyet Rusya bu iki hamleyle planlarını uygulamak ve güç toplamak için kendine alan sağlamış oldu.

Günümüzde Putin Rusyası aynı hesapların içine girdi.Çin ile yakınlaşarak onları ABD ile karşı karşıya getirdi. Nitekim ABD başkanının danışmanı Steve Bannon’a ait olan “Kimsenin şüphesi olmasın, Güney Çin Denizi'nde savaşa giriyoruz,” açıklaması bu stratejinin amacına ulaştığını gösteriyor.

Tabi bu hesabın bir de batı cephesi var.Burada iki soru karsımıza çıkıyor:

1-Almanya rolünü kim üstlenecek?

2-İkinci Dünya Savaşı'nın Almanya’sı nasıl elde edilecek?

ABD 2.0

Trump, seçim sloganı olan "Make Amerika Great Again" düsturunu gerçekleyebilmek adına bu büyüklüğün önünde engel olarak gördüğü bütün kurumlarla çatışma içine giriyor.FBI, CIA ve son olarak CNN.

Ancak anlaşılan o ki derin bir yapı da buna engel olmak istiyor. Cumhuriyetçi senatör Mccain'in resmi olmayan Avrupa gezisinde Trump politikalarını bolca yermesi bunun işareti.

Protestoların artan dozajı, CIA'in dosya paylaşımında yavaş davranması da cabası.

Trump, hamlelerini Obama yönetimi gibi başkasının hançerini kullanarak değil, aksine daha net olarak yapıyor. Bu yeni anlayış, halihazırda var olan aktivizm hareketlerinin yeraltından çıkması için siyasi katalizör görevi görüyor.Ancak yine de halk tabanındaki bu direnişin sadece basit bir anti Trump hareketi olduğunu söylemek iyimser bir tahmin olur.

En son böyle bir çatışmaya giren John F. Kennedy'in akıbeti malum. Trump gibi bir ticaret adamının işlerin böyle bitmesine müsaade etmeyeceğini tahmin etmek güç değil. Ancak derin yapılanmayla bir alışveriş içine girmek için elindeki kozları da sonuna kadar kullanacağı kesin.

DİKKATİMİ ÇEKENLER

-Filistin’de kurulacak ileri fizik okulu için sosyal medya hesabından yardım çağrısı yaparak, insanlığın potansiyelinin suni ayrımlardan bağımsız bir bütün olduğunu gösteren Stephen Hawking

-Yüksek teknolojinin bayraktarlığını yaptığı halde gerçekliğin sadece küçük bir kısmını deneyimlediğimizi ve simülasyonda yaşadığımızı söyleyerek asıl merakının gerçek arayışı olduğunu gösteren Elon Musk

-İntikam duygusunun insanı nasıl ele geçirebileceğini anlatarak en iyi yabancı film oskarını kazanan İran yapımı Satıcı adlı film

-Geleceğin Ortadoğu’sunun Antarktika olacağı gerçeğinin sonunda farkına varılıp bu bölgede üs kurulması için girişimlere başlanması