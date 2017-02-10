Referandum sonrası 'ayıklama' dönemi..

Türkiye Referanduma gidiyor. Önümüzdeki günler de süreç başlayacak..

Şu an için soru şu.

Bir yandan FETÖ operasyonları, bir yandan FETÖ soruşturmaları devam edecek mi?..

Devlet görevlileri 'referandum başka bizim soruşturmalar başka, biz işimize bakarız' diyor.

Siyasetçiler ise farklı görüşlere sahip.

Operasyonlar devam eder ancak siyasi ayağıyla ilgili 'Zirvenin bakışı anketlerde ortaya çıkar'.

Bu ne demek diye sorduğumuzda.

Bazı siyasetçilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, referandum sürecinde siyasi operasyona girmeyebilir.

Ama anketlerde 'Vatandaş için soruşturma sürüyor da, siyasilere neden dokunulmuyor' gibi sonuç çıkarsa, işin şekli değişebilir.

İşte o zaman Türkiye'nin her bölgesinde olacağı gibi Samsun'da bundan nasibini alır.

Neler neler olmaz ki..

FETÖ soruşturmalarında kayıtlara geçen çok ifade var.

İtirafçıların anlattıkları var.

Gizli tanıkların anlattıkları var.

FETÖ elebaşının Pensilvanya'daki malikanesinin ikinci katına çıkanlar var.

FETÖ'nün imamlarıyla umreye gidenler var.

FETÖ'nün Samsun'da sözde eyaletlerinin sorumlularıyla 'arazi rantı işi kuranlar var'.

Yani ayıklanacak o kadar kişi var ki, bunlar mevki sahipleri.

Siyasetçi bürokratlara işin ucu uzarsa ve bana göre de kesinlikle uzamalı ki; o zaman FETÖ'nün bölgesel üssü olan Samsun'da çelik çekirdek kırılacaktır.

Bakın altından neler çıkacak.

Bylock da çıkacaktır diye düşünen oldukça çok.

Şimdilik bekleme süresi ama bakalım önümüzdeki süreç ne gösterecek.

Ancak şunu söylemek mümkün.

Referandum sürecinde gelecek tepkilere göre siyasilere uzanması beklenen FETÖ soruşturmaları, referandum sonrası 'tufana dönüşür'.

Zaten tel örgüler içinde kıstırılan o 'imtiyaz sahibi FFETÖ dostları' için gereken yapılacaktır.

Beklemek lazım.

BÜYÜK BALIKLAR DA AYIKLANACAKTIR.