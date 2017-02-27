Rektör Karacoşkun’dan Göç Uyarısı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kilis'in göçün başkenti olduğunu söyledi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kilis'in göçün başkenti olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, düzenlediği basın toplantısında, 7 Aralık Üniversitesi'nde bundan sonra yapılacakları anlattı. Göç konusunda uyarıda bulunan Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, "Burası göçün başkenti, biz geçmişi bir yana bırakalım, 5-6 yıldır Kilis olarak artı eski şeyler yaşadık. Ama bir vaka var. Burası göçün başkenti nüfusundan fazla insanı barındırıyor. Bunu nasıl avantaja çevirebiliriz, noktasında üniversite olarak şuanda göç ve Ortadoğu araştırma enstitüsü diye bir enstitüsü kurma çalışmaları son aşamaya kadar geldi. Ben bu projenin Kilis için önemli olacağı kanaatindeyim. Bu proje bağlamında bizim göçle ilgili buraya gelen Türkiye'nin farklı yerlerinden üniversitelerinden dünyanın farklı yerlerinden gelen insanların bir akademik, enstitüsü ortamıyla muhatap olmasını sağlama düşüncemiz var. Burada bizim uzmanlarımız, hocalarımız, istihdam edilerek, böyle bir merkez de göçle ilgili araştırmalar, gelen insanlar, çarşıda bir laboratvuar görüyorlar. Geliyorlar orada çalışıyorlar. Göçmenlerle aynı zamanda akademik ayağı ile bütünleşerek, Kilis'i, bu anlamda, öne çıkaran yani, krizi fırsata çeviren bir proje olacağı düşüncesinesiyle bunu YÖK'te de anlattım YÖK'te de ciddi anlamda, olumlu geri dönüşümler aldım. Çalışmamız olgunlaşmak üzere tam olgunlaşınca en kısa süre bunu YÖK'e teklif edeceğiz. Bu ulusal ve uluslar arası bağlamda önemli bir projedir" dedi.