Rektör Kızılay’dan Esnaf Kuruluşlarına Ziyaret

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket keskin ile Malatya Esnaf ve...

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket keskin ile Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren'i ziyaret etti.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine yaptığı ziyarette konuşan Rektör Prof. Dr. Kızılay, İnönü Üniversitesinin kurucularının ağırlıklı olarak iş adamları ve esnaflar olduğunu hatırlattı. Kızılay, "İş adamları ve esnaflar ilk olarak bir dernek kuruyorlar, daha sonra da o derneğin çalışmaları ile 1975'te üniversitemiz kuruluyor. Esnaflarımız ve iş adamlarımızın ondan sonrada üniversitemize çok büyük destekleri oldu. Halen her ortamda üniversitemizin her sorununu gündeme getirmeye ve arkasında durmaya devam ediyorlar. Destekçilerimiz arasında Şevket Keskin de var. Kendisi üniversitemize güçlü destek verdi. Ben bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu. Üniversite olarak Malatya'da ki bütün esnaf ve sanatkarlarla iç içe çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Rektör Kızılay, "Onların bizden talepleri ne ise, elimizden geldiği ölçü de yerine getireceğiz" dedi. MESOB Başkanı Şevket Keskin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İnönü Üniversitesi ile işbirliği halinde olacaklarını söyledi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, MESOB ziyaretinin ardından Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi'ni ziyaret ederek Başkan Ali Evren ile görüştü.