  • BIST 87.765
  • Altın 145,591
  • Dolar 3,5962
  • Euro 3,8124
  • Samsun 12 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 15 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 18 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 8 °C

Rektör Kızılay’dan Esnaf Kuruluşlarına Ziyaret

» »
Rektör Kızılay’dan Esnaf Kuruluşlarına Ziyaret
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket keskin ile Malatya Esnaf ve...

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket keskin ile Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren'i ziyaret etti.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine yaptığı ziyarette konuşan Rektör Prof. Dr. Kızılay, İnönü Üniversitesinin kurucularının ağırlıklı olarak iş adamları ve esnaflar olduğunu hatırlattı. Kızılay, "İş adamları ve esnaflar ilk olarak bir dernek kuruyorlar, daha sonra da o derneğin çalışmaları ile 1975'te üniversitemiz kuruluyor. Esnaflarımız ve iş adamlarımızın ondan sonrada üniversitemize çok büyük destekleri oldu. Halen her ortamda üniversitemizin her sorununu gündeme getirmeye ve arkasında durmaya devam ediyorlar. Destekçilerimiz arasında Şevket Keskin de var. Kendisi üniversitemize güçlü destek verdi. Ben bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu. Üniversite olarak Malatya'da ki bütün esnaf ve sanatkarlarla iç içe çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Rektör Kızılay, "Onların bizden talepleri ne ise, elimizden geldiği ölçü de yerine getireceğiz" dedi. MESOB Başkanı Şevket Keskin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İnönü Üniversitesi ile işbirliği halinde olacaklarını söyledi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, MESOB ziyaretinin ardından Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi'ni ziyaret ederek Başkan Ali Evren ile görüştü.

Rektör Kızılay’dan Esnaf Kuruluşlarına Ziyaret

Rektör Kızılay’dan Esnaf Kuruluşlarına Ziyaret

Rektör Kızılay’dan Esnaf Kuruluşlarına Ziyaret

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hilvan Myo’da Eğitim Ve Motivasyon Konulu Konferans Düzenlendi27 Şubat 2017 Pazartesi 17:28
  • Kaymakam Kaya Küçük Sanayi Sitesinde İncelemelerde Bulundu27 Şubat 2017 Pazartesi 17:28
  • 10 Suçtan Aranan Şüpheli Kardeşinin Kimliğiyle Yakalandı27 Şubat 2017 Pazartesi 17:28
  • Hızlı Olduğu İddia Edilen Pikap, Alt Geçit Girişinde Yan Yattı: 3 Yaralı27 Şubat 2017 Pazartesi 17:28
  • Taşçı: “Her ’Evet’ Oyu, Aydınlığa Atılmış Bir Adımdır”27 Şubat 2017 Pazartesi 17:23
  • ‘Antalya Buğdayını Arıyor’ Projesi27 Şubat 2017 Pazartesi 17:23
  • Vali Aktaş’a Vergi Haftası Ziyareti27 Şubat 2017 Pazartesi 17:18
  • Uluslararası Çocuk Resim Yarışması Sergisi Açıldı27 Şubat 2017 Pazartesi 17:13
  • Bilecikspor Başkanı Cinoğlu, Tekrar Dp’nin Mkk Üyeliğine Seçildi27 Şubat 2017 Pazartesi 17:13
  • Necmettin Erbakan Nazilli’de Dualarla Anıldı27 Şubat 2017 Pazartesi 17:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti