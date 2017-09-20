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Reyhan gözyaşları ile uğurlandı

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Reyhan gözyaşları ile uğurlandı
Samsun'da 3,5 yıldır kanserle mücadele eden Reyhan Kaya, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yakalandığı amansız rahatsızlık nedeniyle tedavi görürken, öğrenim gördüğü 19 Mayıs Lisesi'nde öğrenimi aksayınca, iki kız öğrencinin, "ona göz yumuyorsunuz" şikayetleri üzerine okuldan uzaklaştırılan Reyhan Kaya, okulundan uzaklaştırılınca Özel Çözüm Lisesi son sınıfında öğrenimine devam ediyordu. 3.5 yıldır kanseri yenmek için tedavi gören Kaya, hayatını kaybetti. 

Kaya'nın cenazesi dün Samsun Asri Mezarlık camiinde kılınan ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine Kaya'nın ailesi, sınıf arkadaşları ve dostları katıldı. 

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AİLE ÜZGÜN 

Kızının okulunu ve okumayı çok sevdiğini vurgulayan baba Mehmet Kaya (51), “Benim kızım gibi hastalığı olan çocuklarımıza normal prosedürler uygulanmasın. Bu çocuklarımızın yaşamı her şeyden önemli. 19 Mayıs Anadolu Lisesinden ayrılmasaydı belki de kızım daha mutlu olacaktı. Okuldan ayrıldıktan sonra kızımın sağlığı her geçen gün biraz daha kötüye gitti. Lisede kızımın devamsızlığını idare edilemeyeceklerini söyleyince özel bir okula almak zorunda kaldık. Çocuğum Anadolu Lisesinde okumayı çok istiyordu. O okulu kazanmak için çok mücadele vermişti ve başardı. Başaramadığı tek şey kanseri yenememek” dedi. Murat Can YETİMOĞLU 

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