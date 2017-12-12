Roma Dönemine Ait Milyonluk Eserleri Satmak İsterken Yakalandılar

Muğla'da, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda milyonlarca lira değerindeki Roma dönemine ait iki adet tarihi eseri satmaya çalışan iki şüpheli gözaltına...

Muğla'da, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda milyonlarca lira değerindeki Roma dönemine ait iki adet tarihi eseri satmaya çalışan iki şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; tarihi eser kaçakçısı olduğu iddia edilen şüphelilerin araçlarında tarihi eser bulundurdukları yönünde gelen bir ihbarı değerlendiren Muğla İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli aracı seyir halindeyken durdurdu. Araçta yapılan aramada A.C.A. ve F.İ.Y. isimli şüphelilerin satmayı planladıkları iki adet tarihi eser yakalandı.

Muğla Müze Müdürlüğü'nde yapılan inceleme sonucunda birinci eserin Roma dönemine ait bir tanrının baş kısmı, ikinci eserin ise yine Roma dönemine ait "Gözyaşı Şişesi" olduğu tespit edildi. Piyasa değeri milyonlarca lira olarak değerlendirilen tarihi eserlerle ilgili olarak gözaltına alınan iki şüpheli ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edildi.