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Rus uçağında boş koltuk paniği

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Rus uçağında boş koltuk paniği
Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, Samsun-Krasnodar seferlerinde boş kalan koltukların parasını belediye bütçesinden karşıladığını belirterek adeta dert yandı: "Elalemin uçağının uçuş bedelini yeter ki uçsun diye ben ödüyorum."

Türkiye ile Rusya arasındaki gelişmeler nedeniyle yaklaşık 1,5 yıl önce iptal edilen Samsun ile Rusya'nın Krasnodar şehri arasındaki direkt uçak seferleri, 13 Mayıs'ta yeniden başlamıştı. Hatta Krasnodar'dan Samsun'a gelen Rusline firmasına ait Bombardier CRJ-200 tipi 54 kişilik uçak, Samsun-Çarşamba Havaalanı'nda törenle karşılanmıştı.

SEFERLERİ İKİYE ÇIKARACAĞIZ
7 Ağustos'ta da pist tadilatı nedeniyle kapatılan Çarşamba Havalimanı'ndan Rusya'nın Krasnodar kentine gerçekleşen direkt uçuşlar yine durdurulmuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz da RusLine Havayolları yetkilileri ile bir araya gelerek, seferlerin etkilenmemesi için görüşme yapmış, "Her geçen gün yolcu sayımız artıyor. Protokol imzalanırken de söylediğimiz gibi, havaalanının tadilatından sonra uçuş sayısını haftada iki sefer olacak şekilde düzenlemeyi istiyoruz" demişti.

KRASNODAR'A UÇSUNLAR 
DİYE PARA ÖDÜYORUM
Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu tarafından yürütülen Açık Deniz Eğitimi programı kapsamında Samsun'a gelen TCG Bayraktar gemisi komutanları Dz. Yrb. Bülent Güngör, Eğitim Tabur Komutanı Dz. Binbaşı Emin Yılmaz ve öğrencileri misafir eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, bu sefer de yaptığı açıklamada, dert yandı. Rus uçağına verdiği boş koltuk parasının paniğini yaşayan Başkan Yılmaz, "Uçağın zararını biz ödüyoruz. Elalemin uçağının uçuş bedelinin zararını Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak biz ödüyoruz.Yeter ki uçsunlar diye" dert yandı. N. Alper CABBAR

Video Kaynak: haber55.com

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