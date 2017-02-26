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Rusya’dan Suriye’ye İnsani Yardım Malzemesi

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Rusya’dan Suriye’ye İnsani Yardım Malzemesi
Rusya'nın Suriye'deki Uzlaştırma Merkezi, Suriye'nin Lazkiye kırsalında 500 kilogram gıda dağıtımı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Rusya'nın Suriye'deki Uzlaştırma Merkezi, Suriye'nin Lazkiye kırsalında 500 kilogram gıda dağıtımı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Rusya'nın Suriye'deki Uzlaştırma Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Suriye'nin Lazkiye kırsalında bulunan El Bzera kasabasına insanı yardım malzemesi gönderildiği bildirildi. Rusya'nın Suriye'deki Uzlaştırma Merkezi Temsilcisi Vitaly Ilkov, aralarında un, şeker, pirinç ve konserve ürünlerinin de bulunduğu 500 kilogram insani yardım dağıtımı gerçekleştirdiklerini ifade etti. Ilkov, merkez çalışanlarının Suriye'deki durumu organize ettiklerini bildirerek, durumun kolay olmadığını, fakir kasabaların bulunduğunu ve birçok insanın umutsuz olduğunu söyledi.

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