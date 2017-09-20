Sağlık çalışanları haklarını istiyor

Tokat Sağlık-Sen Şube Başkanı Mantar, toplumun sağlık çalışanlarına her yönüyle hak ettikleri değeri vermesi gerektiğine vurgu yaparak, "Emeğimize saygı istiyoruz" dedi

Memur-Sen İl Temsilcisi Tokat Sağlık-Sen Şube Başkanı Suat Mantar, sağlıkta dönüşümle birlikte halkın sağlık hizmetlerine ulaşması ve memnuniyetinin arttığını, ancak sağlık çalışanlarının memnuniyetinin artmadığını ifade etti.

Sağlık çalışanlarının artık Sağlıkta Dönüşüm döneminde karşılaştığı sorunlarla daha fazla yaşamak istemediğini belirten Şube Başkanı Mantar, "Ücret dağılımındaki adaletsizlikler, aile ve sosyal hayatını bitiren iş yükü, nöbetler, başta şiddet olmak üzere sağlığı ve güvenliğini tehdit eden riskleri tekrar yaşamak istemiyoruz" şeklinde konuştu.

KREŞTE GELİŞME YOK

Sağlıkta gelişim ve kalite döneminin sağlam bir temele oturtulmak isteniyorsa, önce sağlık çalışanlarının sorunlarının çözülerek işe başlanması gerektiğini kaydeden Mantar, sağlık çalışanları olarak hakları olmayanı talep etmediklerini, sağlık hizmetlerinin yüksek riskli meslek grubunda olduğundan diğer meslek mensuplarına verilen yıpranma payının sağlık çalışanlarına da verilmesini istediklerini kaydetti. Mantar, kreş konusunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından talimat verilmesine rağmen, bir arpa boyu yol kat edilemediğini vurguladı.

ADALET İSTİYORUZ

Döner sermaye konusunda yaşanan adaletsizliğe de dikkat çeken Mantar, adaletli bir performans sisteminin hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti. Lisans tamamlamanın kendi kazanımları olduğunu söyleyen Şube Başkanı Mantar, 2015 ve sonrası mezun olanlara da bu hakkın verilmesini gerektiğini kaydetti. "Sağlıkla ilgili sorunların gittikçe kesifleştiği, yoğunlaştığı bir çağda yaşıyoruz. Dolayısıyla bazı tedbirlerin de bu kesiflik nisbetinde ele alınması gerekiyor" şeklinde konuşan Mantar, "Halk sağlığının en önemli ilkesi ise 'Koruma, tedaviden üstündür' ifadesinde gizli. Bugün kronik hale dönüşmüş birçok hastalığın maddi ve manevi maliyetine baktığınız zaman bu sözün ne kadar doğru olduğu daha net anlaşılacaktır" dedi. Taner YEŞİLSU / TOKAT