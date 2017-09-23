Sağlık Personeline ‘Etkili İletişim’ Eğitimi

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, bünyesindeki personeline yönelik "Etkili İletişim" konulu eğitim programı düzenlendi.
Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Salonu'nda gerçekleşen eğitim programını, Halk Sağlığı Müdürlüğünde görevli Psikolog Mehmet Ali Erbay sundu. Yaklaşık 20 personelle verilen eğitimde meslek hayatında ya da sosyal hayatlarında etkili iletişim konulu eğitim programı projeksiyon eşliğinde personellere bilgiler aktarıldı.
Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan açıklamada, İnsan Kaynakları Şubesi Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında gerçekleşen eğitim programlarının devam edeceği belirtildi.
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