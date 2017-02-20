Sağlık Raporu İçin Hastaneye Gitti, Kalp Hastası Olduğunu Öğrendi

Konya'da, spor için gerekli olan sağlık raporunu almak için gittiği hastanede kalp hastası olduğunu öğrenen 14 yaşındaki Ebrar Yıldırım, ameliyat edilerek...

Konya'da, spor için gerekli olan sağlık raporunu almak için gittiği hastanede kalp hastası olduğunu öğrenen 14 yaşındaki Ebrar Yıldırım, ameliyat edilerek sağlığına kavuştu.

Konya'da yaşayan 14 yaşındaki Ebrar Yıldırım, okulda tekvando eğitimi alabilmesi için gerekli olan sağlık raporunu almak üzere hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda Ebrar Yıldırım'ın kalbinde rahatsızlık olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Ebrar Yıldırım ailesi tarafından Medicana Konya Hastanesi'ne götürüldü. Burada da tetkikleri yapılan Ebrar Yıldırım, gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu.

Tesadüf sonucu hastalığını öğrendiğini söyleyen Ebrar Yıldırım, "Ben tekvando yapıyordum, onun için sağlık raporu almaya gelmiştik. Orada öğrendik hastalığımı. En son bu doktora geldik. Burada ameliyat edelim dediler. Ameliyat oldum şimdi de iyileştim" dedi.

"Mitral kapağını değiştirdik"

Ameliyatı gerçekleştiren Medicana Konya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Ali Sarıgül, "Ebrar Yıldırım küçüklüğünde romatizmaya bağlı olarak enfeksiyon geçirmiş, son zamanlarda nefes darlığı şikayeti var hastanın. Bu belirtilerin üstünde çok durmamışlar. Tesadüf eseri bir beden eğitimi sırasında fark ediliyor rahatsızlığı. Hastamızın mitral kapağında rahatsızlık vardı, biz de mitral kapağını değiştirdik. Tamire uygun değildi mitral kapak. Onun için kapağı protez kapak ile değiştirmek zorunda kaldık. Eğer hastamız bu tedaviyi yapmamış olsaydı; nefes darlığı artacaktı hatta zaman içerisinde ameliyat olma şansını kaybedecekti hasta" ifadelerini kullandı.

"5 yaşındaki çocuk da sağlığına kavuştu"

Öte yandan, Medicana Konya Hastanesine kilo alamama ve çabuk yorulma şikayetiyle getirilen 5 yaşındaki Yunus Emre Samancı'nın da yapılan tetkiklerinde kalbinin delik olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine gerekli kontrollerin ardından ameliyata alınan 5 yaşındaki çocuk, sağlığına kavuştu.

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Ali Sarıgül, "Kalp hastalığı olan bir çocuğumuz, kalbinde deliği vardı. Hastamız başka merkezlere gitmiş, orada tanısı koyulmuş. Bize geldi, biz de kendi kalp dokusunu kullanarak o deliği kapattık. Şu anda gayet sağlıklı gözüküyor. Bundan sonraki hayatını sağlıklı geçirecek. Bu yaşa kadar biraz gelişme geriliği ve kilo alamama, çabuk yorulma şikayetleri ile bize müracaatları oldu. İnşallah bu ameliyatından sonra bu şikayetler ortadan kalkıp bir an önce hem kilosuna hem de sağlığına kavuşmuş olacak" diye konuştu.