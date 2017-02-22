Sakarya’da ’Şap’ Hastalığı

Sakarya'da bulunan Canlı Hayvan Borsası "Şap" hastalığı nedeniyle hizmet veremiyor.

Sakarya'da bulunan Canlı Hayvan Borsası "Şap" hastalığı nedeniyle hizmet veremiyor.

Sakarya Ticaret Borsası'na bağlı Canlı Hayvan Borsası "Şap" hastalığı nedeniyle geçici bir süre hizmet veremiyor. Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete şap hastalığı nedeniyle bölgede bulunan Canlı Hayvan Borsasının ikinci bir emre kadar kontrol amaçlı hastalığın yayılmaması için kapatıldığını belirtti. Son zamanlarda Kocaeli, Akyazı ve muhtelif yerlerde havaların ve çevre şartlarının etkisi ile ekonomik değere sahip büyükbaş, kanatlı hayvanlarda viral etkene yönelik hastalıkların arttığını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete, "Hastalıklarla mücadelede besicilerimizin öncelikle devlet tarafından altı aylık periyotlarla yapılan şap ve çiçek aşılarının yapılıp yapılmadığını kontrol etmeleri, besideki hayvanların enerjisi ve içeriği zengin yemlerle beslenmeleri, ekstra c vitamini takviye etmeleri bağışıklık sistemi açısından büyük öneme sahiptir" dedi.

Mete ayrıca ekonomik değeri yüksek hayvanların kontrolsüz nakli yada başka bilinmedik hayvanların yanlarına götürülmemesi bu bağlamda da çok önem olduğunun altını çizerek, "Bölgemizdeki canlı hayvan borsamız geçici kapalı olduğu dönem de kontrolsüz olarak mahalle yada mesken bölgeler de toplanıp hayvan satılmaması konusunda değerli üreticilerimizin hassas davranması gerekmektedir" diye konuştu.