  • BIST 88.729
  • Altın 144,361
  • Dolar 3,6584
  • Euro 3,8817
  • Samsun 1 °C
  • İstanbul 0 °C
  • Ankara -4 °C
  • İzmir 4 °C
  • Ordu 2 °C
  • Sinop 1 °C
  • Giresun 2 °C
  • Amasya -1 °C
  • Rize 2 °C
  • Trabzon 3 °C
  • İlk formayı Cumhurbaşkanı Erdoğan alacak
  • SAMGAZ'ın tüm uyarılarına rağmen...
  • Efsane Başkan Uyanık'tan videolu destek
  • İlk formayı Cumhurbaşkanı Erdoğan alacak
  • SAMGAZ'ın tüm uyarılarına rağmen...
  • Efsane Başkan Uyanık'tan videolu destek
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

SAMGAZ'ın tüm uyarılarına rağmen...

»
SAMGAZ'ın tüm uyarılarına rağmen...
Karayolları ekiplerinin ana doğalgaz borusunu patlatmasının ardından skandal ortaya çıktı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yurt, "SAMGAZ borusunun koordinatlarını defalarca karayollarına verildi. Buna rağmen boru delindi" dedi

Samsun'un Tekkeköy İlçesi'nde Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin inşa ettiği viyadük çalışmasında kente doğalgaz dağıtımının yapıldığı ana boru iş makinesi ile delindi. SAMGAZ ekipleri üç gün önce meydana gelen olayda doğalgazı hemen keserek önlem aldı. Samsun'un merkez ilçeleri İlkadım, Canik ve Atakum'daki vatandaşlar iki gün boyunca doğalgazsız ve elektriksiz kaldı. 

Önceki akşam SAMGAZ ekipleri ana boruyu tamir ederek, kontrollü olarak kente doğalgaz verdi. Yaşanan olayın ardından ise skandal ortaya çıktı. SAMGAZ'ın Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü'nü defalarca boru konusunda uyardığı ancak, Karayolları'nın bu uyarıları dikkate almaması Samsun'u facianın eşiğinden dönüldü. 

BİZDEN BİLGİ ALINMASI GEREKİRDİ 

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yurt, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kuruluş kanuna göre kamulaştırdığı alanda patlatma, menfez, yol ve köprü işlemlerini bağımsız olarak yapabildiğini söyledi. Karayolları'nın yaptığı alanda çalışmanın sorumluluğunun kendisine ait olduğunu belirten Yurt, "Belediye hudutlarımız sınırları içerisinde alt yapı izinleri Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi(AYKOME) tarafından veriliyor. Bizim kazıdan bilgimiz olmadı. Kanuna göre bizden izin alması gerekmiyor. Ancak sorumluluk bilinci ile hareket edenlerin inşaat sürdürdükleri yerlerde diğer kurumlara ait kordinatları alıp işlem yapmaları gerekiyor" dedi. 

SAMGAZ DEFALARCA UYARDI 

Karayolları müteahhitinin işlem yapacağı alan ile ilgili bütün alt yapı kuruluşlarına ait tesislerin koordinatlarını alması gerektiğini vurgulayan Yurt, "Karayolları BOTAŞ, SAMGAZ, SASKİ, Telekom, TEİAŞ, TEDAŞ ve diğer alt yapı kurumlarından işlem yaptığı alanda herhangi bir altyapı tesisi varsa, koordinatlarnı istemek zorunda. SAMGAZ yetkilileri karayollarının mütehaitine defalarca müracaat ederek burada borularlarının olduğu koordinatlarını verdiğini belirtiyor. Karayolları ekipleri işitme engelliler olimpiyatlarına köprüyü yetiştirmek için gece gündüz çalışma yaptığı biliniyor. Karayolları kamulaştırma yaptığı alanda yaptığı işlemden sorumludur. Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait imar yollarındaki kazılardan ise biz sorumluyuz. Biz altyapı kazılarını koordine etmek için 2008 yılında AYKOME yönetmeliğini çıkardık. İlk başta uyum sorunu olduğu ancak şimdi bütün alt yapı kurumları ile koordinasyon şeklinde çalışıyoruz" diye konuştu. 

Samsun 2 gün gazsız kalırken, önceki gün SAMGAZ kente doğalgaz verdi. Karayolları 7. Bölge Müdürü Kenan Keskin konu ile ilgili açıklama yapmadı. 

Zekeriya FIRAT (Özel Haber)

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Krasnodar’a direk uçuşlar Haziran'da başlıyor10 Şubat 2017 Cuma 09:45
  • Şüpheli şahısları ihbar edin09 Şubat 2017 Perşembe 17:52
  • 19 Mayıs'a üç yeni Köprü09 Şubat 2017 Perşembe 17:37
  • 'Ağalık için değil, hizmet için varız'08 Şubat 2017 Çarşamba 10:00
  • Bozuk yollar sosyal medya gündeminde08 Şubat 2017 Çarşamba 10:00
  • Genç: 'Sorunları birlikte çözüyoruz'07 Şubat 2017 Salı 18:13
  • Büyükşehir'in mücadele araçları görüntülendi07 Şubat 2017 Salı 10:00
  • Davetsiz misafir şaşırttı06 Şubat 2017 Pazartesi 18:43
  • 'İhmal ettiğiniz nesil şehri tahrip eder'06 Şubat 2017 Pazartesi 18:06
  • Asayiş olaylarında 'resmi' düşüş var06 Şubat 2017 Pazartesi 10:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti