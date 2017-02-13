SAMGAZ'ın tüm uyarılarına rağmen...

Karayolları ekiplerinin ana doğalgaz borusunu patlatmasının ardından skandal ortaya çıktı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yurt, "SAMGAZ borusunun koordinatlarını defalarca karayollarına verildi. Buna rağmen boru delindi" dedi

Samsun'un Tekkeköy İlçesi'nde Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin inşa ettiği viyadük çalışmasında kente doğalgaz dağıtımının yapıldığı ana boru iş makinesi ile delindi. SAMGAZ ekipleri üç gün önce meydana gelen olayda doğalgazı hemen keserek önlem aldı. Samsun'un merkez ilçeleri İlkadım, Canik ve Atakum'daki vatandaşlar iki gün boyunca doğalgazsız ve elektriksiz kaldı.

Önceki akşam SAMGAZ ekipleri ana boruyu tamir ederek, kontrollü olarak kente doğalgaz verdi. Yaşanan olayın ardından ise skandal ortaya çıktı. SAMGAZ'ın Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü'nü defalarca boru konusunda uyardığı ancak, Karayolları'nın bu uyarıları dikkate almaması Samsun'u facianın eşiğinden dönüldü.

BİZDEN BİLGİ ALINMASI GEREKİRDİ

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yurt, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kuruluş kanuna göre kamulaştırdığı alanda patlatma, menfez, yol ve köprü işlemlerini bağımsız olarak yapabildiğini söyledi. Karayolları'nın yaptığı alanda çalışmanın sorumluluğunun kendisine ait olduğunu belirten Yurt, "Belediye hudutlarımız sınırları içerisinde alt yapı izinleri Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi(AYKOME) tarafından veriliyor. Bizim kazıdan bilgimiz olmadı. Kanuna göre bizden izin alması gerekmiyor. Ancak sorumluluk bilinci ile hareket edenlerin inşaat sürdürdükleri yerlerde diğer kurumlara ait kordinatları alıp işlem yapmaları gerekiyor" dedi.

SAMGAZ DEFALARCA UYARDI

Karayolları müteahhitinin işlem yapacağı alan ile ilgili bütün alt yapı kuruluşlarına ait tesislerin koordinatlarını alması gerektiğini vurgulayan Yurt, "Karayolları BOTAŞ, SAMGAZ, SASKİ, Telekom, TEİAŞ, TEDAŞ ve diğer alt yapı kurumlarından işlem yaptığı alanda herhangi bir altyapı tesisi varsa, koordinatlarnı istemek zorunda. SAMGAZ yetkilileri karayollarının mütehaitine defalarca müracaat ederek burada borularlarının olduğu koordinatlarını verdiğini belirtiyor. Karayolları ekipleri işitme engelliler olimpiyatlarına köprüyü yetiştirmek için gece gündüz çalışma yaptığı biliniyor. Karayolları kamulaştırma yaptığı alanda yaptığı işlemden sorumludur. Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait imar yollarındaki kazılardan ise biz sorumluyuz. Biz altyapı kazılarını koordine etmek için 2008 yılında AYKOME yönetmeliğini çıkardık. İlk başta uyum sorunu olduğu ancak şimdi bütün alt yapı kurumları ile koordinasyon şeklinde çalışıyoruz" diye konuştu.

Samsun 2 gün gazsız kalırken, önceki gün SAMGAZ kente doğalgaz verdi. Karayolları 7. Bölge Müdürü Kenan Keskin konu ile ilgili açıklama yapmadı.

Zekeriya FIRAT (Özel Haber)