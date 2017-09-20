Samsun’a 1200-1500 Yataklı Şehir Hastanesi Kurulacak

Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun'a 1200-1500 yataklı şehir hastanesi kurulacağını söyledi.

Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun'a 1200-1500 yataklı şehir hastanesi kurulacağını söyledi.

Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Planlama ve Geliştirme Kurulu 2017 yılı 2. toplantısı, Vali Osman Kaymak başkanlığında, OMÜ Rektörlüğü Senato Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. KÜSİ Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısında Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy 1 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe giren 7033 Sayılı "Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"da yer alan KÜSİ ile ilgili konular hakkında açıklamalarda bulundu.

İl KÜSİ Temsilcisi Yrd. Doç. Mustafa Özbey, KÜSİ Planlama ve Geliştirme Kurulu olarak 1. toplantıdan sonra yapılan faaliyetler hakkında bilgiler verdi. Bu dönemde yapılan firma ziyaretleri hakkında detaylı bilgiler veren Özbey, hali hazırda Samsun'da bir tane olan AR-GE ve tasarım merkezi sayısının 2017 yılı sonuna kadar 3-4 olması için firmalarla birebir çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Daha sonra KOSGEB Samsun İl Müdürü Ahmet Dursunoğlu tarafından "KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında açılan "Üretim ve İhracatta Teknoloji Seviyesi Yüksek, Katma Değerli Ürünlerin ve KOBİ'lerin Payının Artırılması" Konulu Proje Teklif Çağrısı hakkında sunum yaptı. Dursunoğlu, KOBİ Gelişim Destek Programı (KOBİGEL) 2017 Çağrısına imalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin 20 Ekim'e kadar başvurabileceğini bildirerek, 300 bin lirası geri ödemesiz ve 700 bin lirası geri ödemeli olmak üzere işletme başına destek 1 milyon lira olarak belirlendiğini, KOBİ'lere program kapsamında verilecek desteğin Türkiye çapında toplam tutarının 500 Milyon TL olduğunu belirtti.

Sonrasında bir önceki KÜSİ toplantısında alınan kararda yer alan "AB-Türkiye Mali İşbirliği" konulu sunum Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Uzmanı Emre Arslanbay tarafından yapıldı.

"Üniversitemizde veri tabanı oluşturmaya çalışıyoruz"

Sunum sonrası Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç yaptığı konuşmasında, "Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Planlama ve Geliştirme Kurulunun oluşması ve amaçlarının iyi olduğunu bilen bir üniversite olduğumuzu da paylaşmak istiyorum. Biz bu yapının içerisinde aktif bir şekilde yer almakla üniversitenin asli görevlerini zaten gerçekleşmesi için düşündüğümüz yapıların, en önemlilerinden birisi olduğunu bilerek yer alıyoruz. Biz İPA-2'ye 3 tane önemli projeyle başvuru yaptık. Bunlar toplamda yaklaşık 55 milyon euruluk bir miktara tekabül ediyor. Bir kısmı birinci aşamayı geçmiş durumdadır. Samsun için önemli projeler olduğu kanaatindeyim. Biz ayrıca üniversite ve sanayi işbirliğini kolaylaştırmak, geliştirmek için zaman kaybını önleyebilmek için üniversitemizde veri tabanı oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

"İlimizde 1200-1500 yataklı şehir hastanesi kuracağız"

Vali Osman Kaymak ise yaptığı kapanış konuşmasında şunları söyledi: "Ben üniversitemizin kamuyla, sanayiyle, özel sektörle ve belediyeyle işbirliğinin çok önemli olduğunu her fırsatta söylüyorum. KOSGEB desteklerinin kamuoyuyla paylaşılması ve özellikle kredilerden yararlanacak kişilerin haberdar edilmeleri konusunda yoğun bir şekilde çalışalım. Daha sonra hiç kimse bizim haberimiz yoktu demesin. Arkadaşlar, geçen gün Sağlık Bakanımızla bir toplantı yaptık. İlimizde 1200-1500 yataklı şehir hastanesi kuracağız. Bu şehrimiz için çok daha önemlidir. İlimizdeki katma değerin artırılması sanayimiz için çok önemlidir. İki önemli ovamız var. Bafra ve Çarşamba Ovaları ürünlerinin katma değerinin artırılması için üniversitemizin bu anlamda bize rehberlik etmesi gerekmektedir. Bu konuları toplantılarda daha çok bir araya gelerek ve raporlayarak çalışmamız gerekiyor. Bunun için bu toplantılar güzel hizmetlere, güzel oluşumlara yol açar. Katılımlarınız ve katkılarınız için sizlere çok teşekkür ediyorum."

Toplantıya ayrıca; Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı, Samsun Defterdarı Hanifi Eraslan, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl Sağlık Müdürü Dr. Yusuf Güney, Havza TSO Başkanı Erkan Acar, Çarşamba TSO Başkanı Ahmet Yılmaz, Vezirköprü TSO Başkanı Abdülkadir Fişekçi, Samsun'da bulunan OSB'lerin müdürleri, Samsun MEDİKÜM Başkanı Dr. Ahmet Aydemir ile KÜSİ Planlama ve Geliştirme Kurulu Üyeleri katıldı.