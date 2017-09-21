Samsun’da Bylock’tan 4 Kişi Tutuklandı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı ByLock'u kullandıkları...

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı ByLock'u kullandıkları iddia edilen 4 kişi tutuklanırken, 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında FETÖ'nün gizli haberleşme ağı olan ByLock'u kullandıkları tespit edilen çeşitli meslek gruplarından 13 kişiyi 15 Eylül'de gözaltına almıştı. KOM Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 5'i kadın 13 kişi, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı 9 kişiyi tutuklanmaları, 4 kişiyi ise adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.Ç., Ö.Ç., G.O. ve C.G. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.