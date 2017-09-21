  • BIST 104.205
  • Altın 145,835
  • Dolar 3,5120
  • Euro 4,1868
  • Samsun 26 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 32 °C
  • İzmir 28 °C
  • Ordu 26 °C
  • Sinop 27 °C
  • Giresun 27 °C
  • Amasya 35 °C
  • Rize 28 °C
  • Trabzon 26 °C

Samsun’da Bylock’tan 4 Kişi Tutuklandı

» »
Samsun’da Bylock’tan 4 Kişi Tutuklandı
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı ByLock'u kullandıkları...

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı ByLock'u kullandıkları iddia edilen 4 kişi tutuklanırken, 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında FETÖ'nün gizli haberleşme ağı olan ByLock'u kullandıkları tespit edilen çeşitli meslek gruplarından 13 kişiyi 15 Eylül'de gözaltına almıştı. KOM Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 5'i kadın 13 kişi, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı 9 kişiyi tutuklanmaları, 4 kişiyi ise adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.Ç., Ö.Ç., G.O. ve C.G. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Motosikletiyle Otomobile Çarpan Genç Kız Yaralandı21 Eylül 2017 Perşembe 17:28
  • Düzce’de Fuhuş Başkanında 2 Gürcistan Uyruklu Kadın Yakalandı21 Eylül 2017 Perşembe 17:28
  • Suriyeli 8 Yaşındaki Read Aşram’ı Boğarak Öldüren Afganistan Uyruklu Asad Khan Tutuklanarak, Maltepe Cezaevi’ne Gönderildi.21 Eylül 2017 Perşembe 17:28
  • İzmir’de Polislerin De Aralarında Bulunduğu Uyuşturucu Şebekesine Operasyon21 Eylül 2017 Perşembe 17:28
  • Bursa’da Vahşet21 Eylül 2017 Perşembe 17:23
  • Virajı Alamayan Otomobil Karşı Şeride Geçti: 1 Yaralı21 Eylül 2017 Perşembe 17:18
  • Göçük Altında Kalan İki İşçi Ağır Yaralandı21 Eylül 2017 Perşembe 17:18
  • 30 Küçükbaş Hayvan Yanmaktan Son Anda Kurtarıldı21 Eylül 2017 Perşembe 17:13
  • Yayladağı’na Top Mermisi Düştü21 Eylül 2017 Perşembe 17:03
  • Elazığ’da Feci Kaza: 3 Ölü, 1 Yaralı21 Eylül 2017 Perşembe 16:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti