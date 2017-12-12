  • BIST 108.474
  • Altın 153,014
  • Dolar 3,8240
  • Euro 4,5048
  • Samsun 16 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 5 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 10 °C
  • Rize 13 °C
  • Trabzon 14 °C

Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı

»
Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı
Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 00.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Melih Çalışkan yönetimindeki 25 LP 436 plakalı otomobil Atakum'dan İlkadım istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak karşı şeride geçti. Kazada sürücü Melih Çalışkan (19) ile araçta bulunan Betül Eğri (21) ve Cansu Çıkla(19) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

kaza-(1)-007.jpgkaza-(2)-006.jpgkaza-(3)-006.jpg

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Uyuşturucuya Hayır” yürüyüşü09 Aralık 2017 Cumartesi 21:22
  • CEZAEVİ MÜDÜRÜ'NE ŞOK YARGILAMA09 Aralık 2017 Cumartesi 20:45
  • Yangında hayvanları kurtarmak isterken can verdi09 Aralık 2017 Cumartesi 18:52
  • Öldürülen kadın olacakları hissetmiş09 Aralık 2017 Cumartesi 15:58
  • FETÖ'den yargılanan 21 polise 1 ila 7 yıl arasında hapis09 Aralık 2017 Cumartesi 11:30
  • Samsun'da uyuşturucu operasyonu09 Aralık 2017 Cumartesi 11:18
  • Samsun’da trafik kazası: 1 yaralı09 Aralık 2017 Cumartesi 10:56
  • Feci kazada can verdi08 Aralık 2017 Cuma 21:33
  • Bonzai ile yakalanan gence 12,5 yıl hapis08 Aralık 2017 Cuma 14:08
  • Evinde ve üzerinde esrar ele geçen şahıs gözaltına alındı08 Aralık 2017 Cuma 13:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti