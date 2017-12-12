Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 00.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Melih Çalışkan yönetimindeki 25 LP 436 plakalı otomobil Atakum'dan İlkadım istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak karşı şeride geçti. Kazada sürücü Melih Çalışkan (19) ile araçta bulunan Betül Eğri (21) ve Cansu Çıkla(19) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı
Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 00.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Melih Çalışkan yönetimindeki 25 LP 436 plakalı otomobil Atakum'dan İlkadım istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak karşı şeride geçti. Kazada sürücü Melih Çalışkan (19) ile araçta bulunan Betül Eğri (21) ve Cansu Çıkla(19) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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