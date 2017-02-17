  • BIST 88.830
  • Altın 144,952
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 2 °C
  • Sinop 3 °C
  • Giresun 3 °C
  • Amasya 0 °C
  • Rize 1 °C
  • Trabzon 3 °C

Samsunspor-Mersin İdmanyurdu Maçı Foto Galeri

»
Samsunspor-Mersin İdmanyurdu Maçı Foto Galeri
TFF 1. Lig’in 21. haftasında karşı karşıya gelen Samsunspor-Mersin İdmanyurdu maçından enstanteneler Foto Galeri'de....

TFF 1. Lig’in 21. haftasında karşı karşıya gelen Samsunspor-Mersin İdmanyurdu maçından enstanteneler Foto Galeri'de...TIKLA.....TIKLA....

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ASKON’DAN FORMALI DESTEK17 Şubat 2017 Cuma 16:49
  • HENTBOL'UN KÜÇÜK ŞAMPİYONLARI17 Şubat 2017 Cuma 07:52
  • TELAFİSİ YOK! HEDEF 3 PUAN17 Şubat 2017 Cuma 07:00
  • 'MERSİN MAÇIYLA YÜKSELİŞE GEÇECEĞİZ'16 Şubat 2017 Perşembe 19:55
  • Osman Özköylü kaç maç cezalı?16 Şubat 2017 Perşembe 16:03
  • Formalara nereden ulaşabilirsiniz?16 Şubat 2017 Perşembe 09:00
  • Özköylü, disipline sevk edildi16 Şubat 2017 Perşembe 08:00
  • SINAV KOLEJİ FİNALDE16 Şubat 2017 Perşembe 07:20
  • KÜÇÜKLERDE FİNAL HEYECANI16 Şubat 2017 Perşembe 06:00
  • İşitme engelli sporcudan teşekkür ziyareti15 Şubat 2017 Çarşamba 17:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti