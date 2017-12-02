Samsunspor ve YEPAŞ!

Samsun'un en çok vergi veren şirketlerinin arasında yer alan YEPAŞ, yine yapmış yapacağını...

Geçtiğimiz perşembe günü, 13:00'da antrenmanı olan Samsunspor'un elektriğini kesmeye gelmişler.

Yani Nuri Asan Tesisleri'nin...

Samsun'un en önemli markasının kapısına dayanmışlar, daha 2 ay önce beraber sponsorluk anlaşması yaptığı, kulübün bu sefer karşısında durmuş.

Tabi Nuri Asan'ın elektriklerini kesmek o kadar kolay değil, yönetim ile aralarındaki konuşmanın ardından, YEPAŞ bu kez Haluk Ulusoy Tesisleri'ne yönelmiş.

Ağabeyleri olmayınca, minik Samsunsporluların elektriğini kesmişler.

Daha iki ay önce beraber sponsorluk anlaşması yaptığın, "devede kulak" bir meblayı çok büyük bir destekmiş gibi kameraların önüne geçerek poz verdiğin kulübe bunu nasıl yapabiliyorsun?..

Eee tabi... Yılda 250 - 500 bin TL Samsunspor'a maddi kaynak sağlayacak olan YEPAŞ'ın "Samsunspor Taraftar Paketi" kampanyası tam bir fiyasko ile sonuçlanınca, elektrik borçları olduğu gibi kaldı herhalde.

Amaç Samsunspor'a destek vermek olsaydı eğer, yep yeni gıcır gıcır Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nun özellikle kale arkalarına, hala konulması beklenen reklam panolarına sponsor olurdun böylece elektrik borcuda kalmazdı ortada...

Ama pardon! "elektriğin reklamı mı olur" değil mi?..

Zorunlu ihtiyaç nasılsa!

Kimse sana kendini reklam yap demedi zaten, sadece Samsunspor'a destek vermeni istedi bu şehir...

Borcu olan Samsunspor, elektriği olan sensin YEPAŞ!

İster aç, ister kapat!

Ama şunu unutmayın, bu taraftar bu formaya mum ışığında antrenman yaptırırsa, sende bırak Türkiye'yi, dünyaya reklam olursun!

Maddi ve manevi açıdan sıkıntılı günler geçiren Samsunspor'un neden yıllardır kalkınamadığının özetidir bu;

Önce şehir bütünleşecek, o stadyumun reklam panoları şıkır şıkır Samsun firmalarıyla dolacak, ondan sonra başarı gelecek.

Yoksa daha çok bekleriz...