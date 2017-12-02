  • BIST 103.559
  • Altın 161,126
  • Dolar 3,9142
  • Euro 4,6657
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 16 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 1 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 11 °C

Samsunspor ve YEPAŞ!

» »
ERGİN CANER CABBAR

Samsun'un en çok vergi veren şirketlerinin arasında yer alan YEPAŞ, yine yapmış yapacağını...
Geçtiğimiz perşembe günü, 13:00'da antrenmanı olan Samsunspor'un elektriğini kesmeye gelmişler.
Yani Nuri Asan Tesisleri'nin...
Samsun'un en önemli markasının kapısına dayanmışlar, daha 2 ay önce beraber sponsorluk anlaşması yaptığı, kulübün bu sefer karşısında durmuş.
Tabi Nuri Asan'ın elektriklerini kesmek o kadar kolay değil, yönetim ile aralarındaki konuşmanın ardından, YEPAŞ bu kez Haluk Ulusoy Tesisleri'ne yönelmiş.
Ağabeyleri olmayınca, minik Samsunsporluların elektriğini kesmişler.
Daha iki ay önce beraber sponsorluk anlaşması yaptığın, "devede kulak" bir meblayı çok büyük bir destekmiş gibi kameraların önüne geçerek poz verdiğin kulübe bunu nasıl yapabiliyorsun?..
Eee tabi...  Yılda 250 - 500 bin TL Samsunspor'a maddi kaynak sağlayacak olan YEPAŞ'ın "Samsunspor Taraftar Paketi" kampanyası tam bir fiyasko ile sonuçlanınca, elektrik borçları olduğu gibi kaldı herhalde.
Amaç Samsunspor'a destek vermek olsaydı eğer, yep yeni gıcır gıcır Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nun özellikle kale arkalarına, hala konulması beklenen reklam panolarına sponsor olurdun böylece elektrik borcuda kalmazdı ortada...
Ama pardon! "elektriğin reklamı mı olur" değil mi?..
Zorunlu ihtiyaç nasılsa!
Kimse sana kendini reklam yap demedi zaten, sadece Samsunspor'a destek vermeni istedi bu şehir...
Borcu olan Samsunspor, elektriği olan sensin YEPAŞ!
İster aç, ister kapat!
Ama şunu unutmayın, bu taraftar bu formaya mum ışığında antrenman yaptırırsa, sende bırak Türkiye'yi, dünyaya reklam olursun!
Maddi ve manevi açıdan sıkıntılı günler geçiren Samsunspor'un neden yıllardır kalkınamadığının özetidir bu;
Önce şehir bütünleşecek, o stadyumun reklam panoları şıkır şıkır Samsun firmalarıyla dolacak, ondan sonra başarı gelecek.
Yoksa daha çok bekleriz...

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
SON EKLENEN GALERİLER
FOTO GALERİ
12345678
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
VİDEO GALERİ
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
Haber Scripti