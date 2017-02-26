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Samsunspor:3 Boluspor: 0

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Samsunspor:3 Boluspor: 0
Kritik mücadelede Boluspor’u evinde ağırlayan Samsunspor, Boluspor’u evine eli boş gönderdi. Temsilcimiz rakibini Murat Gürbüzerol, Kone ve Hasan Kılıç’ın golleri ile 3-0 mağlup ederek altın değerinde üç puanın sahibi oldu


TFF 1.Lig'in 22. haftasında Samsunspor, Bolu Bey'ini ezerek uğurladı. İlk yarıda temposu düşük olan karşılaşmanın gidişatını Samsunspor belirledi. İkinci yarıda önce Murat çıktı sahneye, ardından Kone bu haftayıda boş geçmedi ve Samsunspor'u rahatlattı. Karşılaşmada son sözü 90+3 te Hasan Kılıç söyledi. Kırmızı Beyazlılar 3 puanı bu 3 golle kaptı ve galibiyet ile puanını 18'e çıkardı

DÜŞÜK TEMPO
TFF 1.Lig'in 22. Haftasında Boluspor’la evinde karşı karşıya gelen Samsunspor, Boluspor’u evine hezimetle uğurladı. Özellikle ikinci yarıda rakibine karşı mükemmel bir oyun sergileyen Samsunspor, Murat Gürbüzerol, Kone ve Hasan Kılıç’ın golleri ile sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı. Mücadeleye iki takımda kontrollü başlarken düşük tempoda oynanan ilk yarıda her iki takımda girdiği ender pozisyonlardan sonuç alamadı ve devre başladığı gibi golsüz sona erdi. 

BASKISINI ARTTIRDI
İkinci yarıya etkili başlayan takım Samsunspor olurken, 48. dakikada Murat Gürbüzerol sahneye çıktı. Ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Murat, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Golden sonra baskısını arttıran temsilcimiz, 70’te Kone farkı ikiye çıkartan golü kaydetti. İki farkı skor karşısında rakip kaleye baskısını artıran Kırmızı-Beyazlı ekipte Hasan Kılıç, attığı golle maçın skorunu belirlemiş oldu. Kırmızı-Beyazlı ekip bu sonuçla adeta nefes almış oldu. Davut AKTAŞ / Zekai ANIL

 

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