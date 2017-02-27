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Samsunspor'a gurbetçilerden destek

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Samsunspor'a gurbetçilerden destek
Hollanda Samsunlular Derneği (HOLSAMDER) Samsunspor'a destek amacıyla başlatılan 'Bu Aşkın Kahramanı Sensin' kampanyasına 150 adet forma alarak destek verdi

Hollanda'daki Samsunluların çatı örgütü, Hollanda Samsunlular Derneği'nin (HOLSAMDER) yöneticileri Samsunspor Kulübü'nü ziyaret ederek, 'Bu Aşkın Kahramanı Sensin' kampanyasına 150 forma satın alarak destekte bulundu. Samsunspor'a desteklerinin her zaman devam edeceğini belirten HOLSAMDER Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Ocaklı, "Samsunspor bizim en büyük markamız. HOLSAMDER olarak takımımızın zor gününde yanında olmak istedik. İnşallah takımımız bu zor günlerini atlatacak ve Süper Lig'e geri dönecektir" dedi. 

SOYLU'DAN YURT DIŞINA KARGO MÜJDESİ
Şenol Ocaklı, 19 Mayıs kutlamaları için 21 Mayıs'ta Almanya'nın Düsseldorf kentinde bir gece düzenleneceğini de açıklayarak, "Tüm Samsunspor yöneticilerini, teknik heyeti ve futbolcuları bu geceye davet ediyoruz" diye konuştu.
 HOLSAMDER Yönetim Kurulu Üyesi İşadamı Kani Soylu ise Samsunspor ürünlerinin yurt dışında satışa sunulmasıyla ilgili olarak, "Gurbette yaşayan bir çok Samsunsporlu kardeşimiz var. Gurbetçilerimiz Samsunspor ürünlerini temin etmekte zorlanıyor. Dernek yöneticileri olarak takımımızın ürünlerinin yurt dışında satışıyla ilgili olarak kargo anlamında yardımcı olacağız. Bu şekilde gurbetçilerin lisanslı Samsunspor ürünlerine ulaşma sorununu çözüme kavuşturacağız" açıklamasında bulundu.

gurbetci-(3).jpegMAÇI BİRLİKTE İZLEDİLER... Samsunspor Kulübü Başkanı Erkurt Tutu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, HOLSAMDER Yönetim Kurulu üyelerine ziyaretleri ve destekleri nedeniyle teşekkür ettiler. Ardından Boluspor maçını birlikte izlediler.

gurbetci-(2).jpegBELGESEL KİTAP HEDİYE ETTİ... HOLSAMDER Yönetim Kurulu Üyeleri, 450 sayfalık Türkiye-Hollanda Tarihi Belgeseli adlı kitabı Samsunspor Kulübü Başkanı Erkurt Tutu'ya hediye etti.

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