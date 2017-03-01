Samsun'un dikey yapıları ve çark etme örneği

İstanbul ve Ankara gibi metropol kentlerde milyonlarca nüfus olmasına rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dikey yapıları" eleştirdi.

Dikey yapılardan kentlerin vazgeçmesini belediye başkanlarının buna dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Gerekçe 'toplumsal yakınlaşmayı, bağları' azaltması elbette.

Ama gelin görün ki, Samsun dikey yapılara 'imar uygulamaları alt üst edilerek' sahne olan bir il.

Mesela Samsun'da büyük tartışmalara neden olan Sheraton Hotel.

Kıyı kenar çizgisinin hemen dibinde yükselen dev bir dikey yapı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya'nın 'tüm eleştirilere ve mahkemelere gidilmesine rağmen' ısrarcı olduğu 'dev dikey otel' gibi binalar şimdilerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkatini çekiyor.

Ama Samsun'da Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın, belediyedeki yakın çalışma arkadaşlarının kat sahibi olduğu Gökdelen Kule'ye ne diyeceksiniz.

Tam 36 kat.

Büyükşehir'in eski genel sekreterinin, şimdiki genel sekreterinin, genel sekreter yardımcısının katları var o dikey çifte kulede.

Hatta inşaatın yapımını da Büyükşehir Başkanvekili Turan Çakır'ın oğlunun ortağı olduğu şirket üstlendi.

Adı üzerinde Gökdelen Kule İnşaat.

Şimdi işin garibi ne biliyor musunuz?.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikey yapılara yönelik eleştirisinden sonra Başkan Yılmaz'ın "Dikey yapılaşmadan uzaklaşmamız lazım" sözleri.

Sheraton Hotel'in imar planlarına onay veren Başkan Yılmaz değil miydi..

Gökdelen Kule'nin davasında arkadaşları lehine tanıklık yapan Yılmaz değil miydi?..

Peki şimdi ne diyor Yılmaz, "Yapmamız gereken bir şey daha var; özellikle Atakum’da betonlaşmanın, yüksek katlı binaların yapımından uzaklaşıp daha çok bahçeli ve yeşil alanı bol konutlar yapmamız gerekiyor".

Söylem Erdoğan'ın sözlerini anımsatıyor..

"İnsanı topraktan ve doğadan uzaklaştıran bu dikey yapılaşmadan vazgeçip daha alçak, daha geniş alanlara yayılmış, daha ferah, perspektifi ve silüeti daha çağdaş şehirler yapmamız gerektiğini söylemek istiyorum" diyor.

Ne garip değil mi?..

Sheraton'un yapımında 'baş rol oyna'..

Gökdelen Kule'nin 'davasında tanıklık yapacak' kadar, 'dikey yapının' içine gir.

Belediyede üst çalışanlarının ortak olmasına 'dikey bina yapmasına' ses çıkarma..

Sonra da çık, "Dikey yapılardan uzaklaşalım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, keşke bu sözlerini 'yıllar öncesinde söylemiş olsaydı'.

Ne o köylülerin arazilerimiz elimizden alındı diye açmasına gerek kalacaktı, mağdur olmayacaklardı, ne de sahilde o 150 metrelik dev kütle yapılacaktı'.

Olan oldu da.

Samsun'un gelecek 50 yılını inşa ettiklerini öne sürenlerin, bir kaç yıl ötesini göremediklerini görmek ve çark etmelerini izlemek oldukça ilginç.

Ama asıl merak ettiğim başka..

Şimdi Gülsan Sanayi esnafına 'mülkü verin' tebligatlarını gönderen Büyükşehir, sanayi esnafından açık mektup yazılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bırakın bir tesis için milleti ekmeğinden etmeyin' derse ne yapacağıdır.

Çark eder mi sizce..