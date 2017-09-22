Sanatçı Mine Kuş, Sarıkamış’ta Öğrencilere Kırtasiye Yardımı Yaptı

Sanatçı Mine Kuş, Sarıkamış ve Kağızman ilçesinde öğrencilere kırtasiye yardımı yaptı.

Sanatçı Mine Kuş, Sarıkamış ve Kağızman ilçesinde öğrencilere kırtasiye yardımı yaptı.

Mine Kuş, yeni eğitim öğretim yılında Sarıkamış ve Kağızman'da ders başı yapan 285 öğrencinin tüm kırtasiye ihtiyacını karşıladı. Sarıkamış'ta 185 öğrencinin kırtasiye malzemelerini karşılayan Sanatçı Mine Kuş, 30 paketi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, 155 paketi ise Sarıkamış Değişim Derneği Başkanı Saim Uçum'a teslim etti.

Sanatçı Mine Kuş, "Ben Kars'ın Kağızman ilçesinde dünyaya geldim. Bu yörenin sanatçısı olarak buranın şartlarını çok iyi biliyorum. Buradaki çocuklar buranın hava şartlarıyla, imkansızlıklarıyla, yokluklarıyla çaresizliklerine sabırsızlıkla direnen büyük şehirlere göre bir adım geride başlayan öğrencilerimize karınca kararınca bir kalem ya da sıcak bir el uzatılması gerektiğini inanarak doğduğumuz toprakların sesimize gücümüze ve sıcaklığımıza olan hasretini küçük bir nebze olsa bile dindirmek istedim" dedi.

Kuş, "Bu ulvi görevi ben küçüklüğümden beri hep yapmak isterdim öğrencilerimize yardımcı olabilsem diye böyle düşünerek yola çıktık. Bu görevi yerine getirdik öğrenci kardeşlerimizin gözlerinde ki sevinci hissedebiliyorum o teşekkür duygusunu hissediyorum. Ben bu yöredeki öğrencilerin gözlerinde büyük bir ışık görüyorum. Ben küçük bir destek sunmaya çalıştım ilerlerde daha güzel bir çalışma yapacağımı ve daha güzel bir şekilde geleceğim" diye konuştu.

Bu güzel davranıştan dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Atakan Karabağ Mine Kuş, ve Sarıkamış Değişim Derneği Başkanı Saim Uçum'a teşekkür etti.

Karabağ , "Siz ve sizin gibilerin arkamızda olması bize güç katıyor. Bu anlamda birlikten kuvvet doğar misali inşallah biz temel eğitimin ilk basamağı olan bu öğrencilerimize çam sakızı çoban armağanı olan bu kırtasiye malzemeleri dağıtılması çocuklarımıza armağan oldu. Bende bu davranıştan dolayı Mine hanıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.