Sanatçılar Sempozyumu Değerlendirdi

Tepebaşı Belediyesi'nin bu yıl 11'incisini düzenlediği Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'na katılan sanatçılar, sempozyum hakkında değerlendirmelerde...

Tepebaşı Belediyesi'nin bu yıl 11'incisini düzenlediği Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'na katılan sanatçılar, sempozyum hakkında değerlendirmelerde bulundu.

6'sı yabancı olmak üzere 11 sanatçının katıldığı sempozyum sürerken, sanatçıların eserleri fırınlardan çıkarak monte edilmeye başladı. Sempozyum alanında birbirleri ile sürekli fikir alışverişinde bulunarak, tecrübelerini paylaşan sanatçılar Tepebaşı Belediyesi'nin düzenlediği sempozyumun dünyaya örnek olduğu görüşündeler. Sanatçılar ayrıca bu kadar büyük bir organizasyonun 11. kez düzenlenebiliyor olmasını da büyük bir başarı olarak nitelendirdiler.

"En iyi sempozyumlardan biri"

Ankara Hacettepe Üniversitesi'nden sempozyuma katılan sanatçı Kaan Duran, organizasyon hakkında görüşlerini dile getirdi. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Canduran, sempozyumda figüratif bir form üzerinde çalışmalar gerçekleştirirken, "Uzun yıllardır bu işin içindeyim. Şu tartışılmaz bir gerçek, burada Türkiye'nin en önemli sempozyumlarından biri gerçekleşiyor. 11'incisine kadar gelmiş olması böyle güzel bir şehre, bu kadar seramik eserin sahiplendirilmiş olması çok güzel bir olay. 130 tane eseri gezdik, dolaştık. Sempozyum ortamı gerçekten çok güzel, harika. Belediyenin, sponsorların katkısı ve buradaki yürütücü kurulun destekleri ile inanılmaz bir sempozyum hazırlanmış. Umarım ömrüm olur ve bu projenin 25.'lerini, 30.'larını görebilirim. Halkla iç içeyiz. Sadece seramik projesi değil. Bilimsel ayağı, sanatsal ayağı, halkın katılımı ve konserleri ile büyük bir organizasyon. Gerçekten belediyenin ve sayın belediye başkanımızın çok güzel bir çalışması. Benim hazırladığım eserin ismi "Çömlekçi Kız" ve figüratif bir form olacak. Elinde çömlek tutan bir kadın heykeli olacak" şeklinde konuştu.

"Sanat adına büyük kazanım"

Sempozyuma Tayland'dan katılan ve Silpakorn Üniversitesi, Dekoratif Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü'nde eğitmenlik yapan Thatree Muangkaew de düşüncelerini paylaşarak, "Tayland'dan geliyorum. Tayland'daki ilk sanat üniversitesi olan Silpakorn Üniversitesi'nden bu sempozyuma katılıyorum. Tepebaşı ve bu sempozyum çok güzel bir sanat ortamına ev sahipliği yapıyor. Birçok insan dünyanın çeşitli noktalarından geliyor. Burada bir araya geliyoruz ve şehir ile iç içe birçok iş yapıyoruz. Bu toplum için bir şeyler yapmak adına çok iyi bir fikir. Buradaki çalışmam doğada küçük bir yaşamdaki hayvanlar hakkında. Doğadaki güzellikleri işime yansıtmaya çalışıyorum. Diğer sanatçılarla aynı alanı paylaşmak ve onların tekniğini gözlemlemek de sanat adına gerçekten çok büyük ve güzel bir kazanım" dedi.

Öte yandan bu yıl sempozyuma katılan sanatçılar arasında yurt dışından Hosig Bang (Güney Kore), Thatree Muangekaew (Tayland), Kenichi Harayama (Japonya), Judith Püschel (Almanya), Christine Lübge (Almanya), Penelope Vallejo (İspanya) ve Türkiye'den Kaan Canduran, Vedat Kacar, Aysun Çölbayır Diniz, Nurtaç Çakar ile Nurdan Arslan yer aldı.