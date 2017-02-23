Sani Şener Abd’de Tavface’i Anlattı

TAV Grubu CEO'su Sani Şener, San Francisco'da düzenlenen "IBM Connect 2017" etkinliğinde, TAVFACE üzerine yaptığı sunumda, TAVFACE'in şirket içi iletişim...

TAV Grubu CEO'su Sani Şener, San Francisco'da düzenlenen "IBM Connect 2017" etkinliğinde, TAVFACE üzerine yaptığı sunumda, TAVFACE'in şirket içi iletişim sinerji ve verimliliği artırdığını söyledi.

TAV Grubu CEO'su Sani Şener, ABD'nin San Francisco şehrinde düzenlenen "IBM Connect 2017" etkinliğinde TAV çalışanını ortak bir dijital iletişim platformu TAVFACE üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Şener, konuşmasında, teknoloji ve inovasyonun iletişim kanalları, verimlilik ve sinerji oluşturmasındaki gücü üzerinde durdu. Düzenlenen etkinlik 200'den fazla oturumda beş binden fazla katılımcıyı bir araya getirdi.

TAV Grubu CEO'su Sani Şener, sunumunda "TAV olarak havalimanı yapımı ve işletmeciliğinde uzmanlaşarak küresel ölçekte tercih edilen bir marka haline geldik. Yolcu memnuniyetini tüm operasyonlarımızın odağına koyuyoruz ve teknolojiyi kullanarak inovatif çözümler üretiyoruz. Bu anlamda TAV'ı bir bilişim şirketi olarak konumluyoruz. Ürettiğimiz havalimanı bilişim çözümleri dünyanın dört bir yanındaki havalimanlarında tercih ediliyor. Şirket içi ortak bir dil oluşturmak, 60'dan fazla pasaporta sahip on binlerce çalışanlarımızı aynı platform üzerinde buluşturmak için oluşturduğumuz TAVFACE, şirket içi iletişim sinerjimizi ve verimliliğimizi artırdı. Deneyimlerimizi paylaşmak üzere davet edildiğimiz IBM Connect 2017'e katılmaktan ve dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinin temsilcileriyle bilgi alışverişinde bulunmaktan memnuniyet duyduk" dedi.

TAV Bilişim Hizmetleri Genel Müdürü ve TAV Havalimanları Holding CIO'su Binnur Güleryüz Onaran, "Gücünü, havalimanı bilişim çözümlerine ait bilgi birikiminden ve profesyonel kadrosundan alan TAV Bilişim, iç iletişim kanalı yaratmadaki bilgisiyle farklılığını bir kez daha ortaya koydu. Bir sene gibi kısa bir sürede TAVFACE'i canlıya alarak kullanıma açtık. Böylece TAV Grubu'na ait şirketlerin ve çalışanlarının birbirleri ile daha verimli iletişim kurmaları ve iş yapmalarını sağlayabilmek için operasyonel süreçleri dijital ortama taşıdık ve zamandan tasarruf ettik" şeklinde konuştu.