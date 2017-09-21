Şanlıurfa’da Trafik Kazası: 7 Yaralı

Şanlıurfa'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa - Mardin karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yasin B.'nin kullandığı 06 FL 7877 plakalı araç, hipodrom kavşağında Şeyh Mehmet Karadoğan yönetimindeki araçla çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsünün yanı sıra araçlarda bulunan Şemsi B., Abdurrahman K., Remziye K., Medine Y. ve Ramazan Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.