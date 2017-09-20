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Şarampole Devrilen Traktör Kız Kardeşleri Birbirinden Ayırdı

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Şarampole Devrilen Traktör Kız Kardeşleri Birbirinden Ayırdı
Kahramanmaraş'ta iki kız kardeşin bindiği traktör kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı.

Kahramanmaraş'ta iki kız kardeşin bindiği traktör kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Sürücü konumundaki kız kardeşlerden biri hayatını kaybederken, diğeri ağır yaralandı.

Kaza, Andırın ilçesi Anıcık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Sema Acem yönetimindeki 01 E 7819 plakalı traktör, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Devrilmenin etkisiyle, sürücü Sema Acem hayatını kaybederken, yanında bulunan kardeşi Merve Acem (16) ise ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Merve Acem'i Andırın Devlet Hastanesine kaldırdı. Acil serviste yapılan ilk müdahalelerin ardından, durumu ağır olan genç kız Osmaniye'ye sevk edildi.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Sema Acem'in cenazesi ise jandarmanın incelemesinin ardından otopsisi yapılmak üzere Andırın Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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