Sarısu Kampından 2 Bin 500 Öğrenci Yararlandı

İzmit Belediyesi'nin Kandıra Sarısu Gençlik Kampından bu sene 2 bin 500 öğrencinin yararlandığı açıklandı.

İzmit Belediyesi'nin Kandıra Sarısu Gençlik Kampından bu sene 2 bin 500 öğrencinin yararlandığı açıklandı.

Okulların açılmasıyla sona eren Sarısu Gençlik Kampından bu sene de binlerce öğrencinin yararlandığını söyleyen yetkililer, "Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan'ın gençlere ücretsiz olarak tatil imkanı sağladığı kamptan 12-18 yaş arası 2 bin 500 öğrenci faydalandı. Öğrenciler hem ücretsiz tatil yapma imkanı buldular hem de gönüllerince eğlenerek sosyal etkinliklere katıldılar. Hafta içi ve hafta sonu gruplar halinde aynı anda 72 kişinin kaldığı ve 3 öğün yemekte verilen kampta gençler deniz, kum ve doğayla baş başa kalarak uzman eğitmenlerce yüzme, masa tenisi, satranç, deniz bisikleti, doğa yürüyüşleri, bisiklet gezileri ve kano gibi birçok etkinlikte bulundular" dediler.

Kamptan yararlanan öğrenciler de Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'a kendilerine böyle bir imkan sağladığı için teşekkür ettiler.