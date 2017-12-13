Saruhanlı’da Öğrenciler Sağlıklı Yaşam İçin Yürüdü

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde obezite ve sağlıksız yaşama dikkat çekmek amacıyla Saruhanlı Toplum Sağlığı Merkezi personeli ve Cumhuriyet İlköğretim...

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde obezite ve sağlıksız yaşama dikkat çekmek amacıyla Saruhanlı Toplum Sağlığı Merkezi personeli ve Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğrencileri tarafından sağlıklı yaşam yürüyüşü gerçekleştirildi.

Saruhanlı Toplum Sağlığı Merkezi ile Saruhanlı Cumhuriyet İlkokulu "Sağlıklı Beslen, Mutlu Yaşa" sloganı altında yürüyüş düzenlendi. Obezite ve hareketsiz yaşama dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen yürüyüş, Cumhuriyet İlkokulu önünden başlayıp, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda son buldu. Yürüyüşe öğrenci ve sağlık personelinin yanı sıra vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Yürüyüş sonunda meydanda toplanan öğrencilere toplum sağlığı merkezi doktorları ve öğretmenleri tarafından meyve dağıtıldı. Yanlış beslenmenin GDO'lu besinlerle birleşince obez nesillerin ortaya çıktığını belirten Saruhanlı Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Tülay Ünlü Üresin, "Tarlalarda insan emeği ile yapılan işlerin yerini makineler almış durumda. Sonuçta insanoğlu daha rahat bir yaşam standardı yakalamış olmakla beraber daha hareketsiz bir hayat tarzına geçmiş oldu. Tüm bunlar yanlış beslenme alışkanlığı ile birleşince obez, hareket etmeyen sağlıksız bir nesil olmaya başladık. Artık doktora gittiğinizde tansiyonunuz yüksek, şekeriniz yüksek, kilonuz fazla, kemik erimesi başlamış, kolesterolünüz yüksek, iki damarınız tıkalı gibi kelimeleri sık duyar olduk. Oysa atalarımız kırmızı etle beslenir, tereyağı yer, bir öğünde bir ekmeği tüketir ancak bu hastalıkların hiç birine yakalanmazlardı. Peki neden, çünkü onlar yediklerini yakıyorlardı. Belki düzenli olarak bir spor salonuna gidip egzersiz yapmıyorlardı ancak gün boyunca bütün işleri beden gücü ile yapıyorlardı. Yani hareketli yaşıyorlardı" dedi.