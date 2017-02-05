SAYDES ziyaretlerini sürdürüyor

7’inci yılını kutlayın SAYDES, Kırıkkale'de bulunan sağlık kurum ve kuruluşlarını ziyaret etti. Sağlık sektöründe ki gelişmelerin konuşulduğu ziyaretlerde, 2017 yılına dair projelerden de bahsedildi.

Sağlık Yardımlaşma Dayanışma ve Biriktirme Sandığı’ndan (SAYDES) Kırıkkale Sağlık Kurumları Yöneticilerine nezaket ziyareti gerçekleşti. Genel Merkezi Ankara’da olan 65 İl’de teşkilatı bulanan SAYDES heyeti, sırasıyla Kırıkkale Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Müdürü Murat Çaykara’yı, Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Fatih Özkan’ı, Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Op. Dr. Mustafa Boyabatlı’yı ve Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Dr. Feramiş Güngüneş’i ziyaret etti.



SAYDES Genel Başkan Yardımcıları Ömer Pala, Turgay Alan, Hüseyin Rahmi Gündüz, Eğitim Başkanı Elif Zulal Kavcı, Kırıkkale İli Kurucu başkanlarından Jale Güney, Kırıkkale İl Başkanı Arap Mustafa Çakır, Kurum Temsilcisi İlkay Özlük, Halkla İlişkiler Müdürü Aylin Yılmaz’ın hazır bulunduğu ziyarette, Sağlık sektöründeki son gelişmeler konuşuldu. SAYDES’in 7’nci Yılını kutlayacağı 2017 yılına dair proje ve hedeflerinin de anlatıldığı ziyaretler, sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşti. Ziyaretler hatıra fotoğrafları ile sona erdi.

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE