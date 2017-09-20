Şehidin Yeğeni Polisin Elini Tutup Ağladı

Niğde'de helikopter pervanesinin çarpması sonucu şehit olan özel harekat polisi Abdullah Yıldırım'ın Adana'daki ailesine acı haber verildi.

Niğde'de helikopter pervanesinin çarpması sonucu şehit olan özel harekat polisi Abdullah Yıldırım'ın Adana'daki ailesine acı haber verildi. Şehidin yeğeni bir özel harekat polisinin elini tutup, "Amcam ne zaman gelecek o beni çok severdi ne olur yalan olduğunu söyleyin" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Niğde Polis Meslek Eğitim Merkez Müdürlüğü'nde eğitmen olarak görev yaparken helikopter pervanesinin çarpması sonucu şehit olan özel harekat polisi Abdullah Yıldırım'ın, Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde ikamet eden ailesine acı haber verildi.

1,5 yaşında Gülşen Nisa adında bir kızı olan şehidin annesi Safiye, babası Zülküf gözyaşlarına boğuldu. Eşi Müjde Yıldırım ile boşanma aşamasında olduğu öğrenilen şehidin bir ablası bir de ağabeyi olduğu öğrenildi.

Şehidin evine gelen akrabaları da gözyaşlarına boğuldu. Şehidin yeğeni Fatma Yıldırım'ın bir özel harekat polisinin elini tutup "Amcam ne zaman gelecek o beni çok severdi, ne olur şehit olduğunun yalan olduğunu söyleyin" diye gözyaşlarına boğuldu.

Şehidin anne ve babası polisler tarafından Niğde'ye götürüldü. Şehide yarın Niğde'de tören yapıldıktan sonra Adana'ya getirileceği öğrenildi.