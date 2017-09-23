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Şehit Çocuklarını Gülümsettiler

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Şehit Çocuklarını Gülümsettiler
Pendik Belediyesi sosyal sorumluluk projeleri kapsamında sürdürdüğü "Gülümseyen Gözler" faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi.

Pendik Belediyesi sosyal sorumluluk projeleri kapsamında sürdürdüğü "Gülümseyen Gözler" faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi.

Türkiye'nin altyapıya değer veren köklü kulüplerinin bir araya geldiği, "Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz U12 Elit Cup Turnuvası'nda özel misafirler de boy gösterdi. Pendik İlçesinde ikamet eden şehit ve gazi çocukları bu anlamlı turnuvanın final karşılaşması öncesi bir gösteri maçı yaparak hem moral depoladı hem de izleyenlere anlamlı dakikalar yaşattı.

Pendikspor ve Pendik Belediyesi işbirliği ile düzenlenen turnuvada, Galatasaray, Beşiktaş, Bursaspor, Başakşehir, Osmanlıspor gibi Süper Lig takımlarının yanı sıra Altınordu, Balıkesir, Ümraniye, Sarıyer ve Pendikspor U12 takımları şampiyonluk mücadelesi verdi. Başlama vuruşunu Türk futbolunun efsane isimlerinden Oğuz Çetin'in gerçekleştirdiği turnuvada Bursapor'u penaltı atışları sonunda yenen Galatasaray şampiyon oldu.

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