Şehit Polislerin İsimleri Hakkari’de 2 Kütüphaneye Verildi

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesince düzenlenen "Her Şey Seninle Başlar" projesi kapsamında iki ayrı okulda yaptırılan ve...

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesince düzenlenen "Her Şey Seninle Başlar" projesi kapsamında iki ayrı okulda yaptırılan ve şehit polis memurları Erhan Konuk ile Muhammed Ali Mevlüt Dündar isimleri verilen kütüphanelerin açılışı yapıldı.

Kütüphane açılış törenine Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Vali Yardımcısı Mehmet Nurullah Karaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, polis ekipleri ile okul müdürleri katıldı. 11 derslik ve 210 öğrencinin eğitim öğretim gördüğü Seyyit Taha İmam Hatip Ortaokulunda açılın ve şehit polis memuru Erhan Konuk'un isminin verildiği kütüphanenin açılışını Vali Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz birlikte yaptılar.

9 derslik ve 200 öğrencisi bulunan Hakkari Merkez Şehit Erol Olçok Ortaokulunda yaptırılan ve şehit polis memuru Muhammed Ali Mevlüt Dündar'ın isminin verildiği kütüphanenin açılışını ise Vali Toprak, eşi Dr. Funda Toprak birlikte yaptılar.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesince düzenlenen "Her Şey Seninle Başlar" projesi kapsamında iki ayrı okulda yaptırılan ve modern bir şekilde dizayn edilen kütüphanelerde 4 bine yakın kitabın yer aldığı belirtildi.

Vali Toprak, şehit polislerinin adının verildiği kütüphaneleri açmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, bu kütüphaneyi okullara kazandıran emniyet yetkililerine teşekkür etti. Vali Toprak, sınıfları da dolaşarak öğrencilere "ne olmak istiyorsunuz" sorusunu yöneltti.

Polis ekipleri ise, beraberlerinde getirdikleri kek ve meyve sularını öğrencilere ikram etti.

Polis memurlarına sarılan öğrenciler, daha sonra kendileri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler. Vali Toprak'ı gören öğrenciler ise, "en büyük vali bizim vali" sloganları attılar.

Vali Toprak, çocuklara sarılarak birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.