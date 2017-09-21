Şehitkamil’de 298 Okula Sportif Malzeme Dağıtıldı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 298 okula basketbol, futbol, voleybol topları ve satranç takımlarından oluşan sportif malzeme dağıtıldı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 298 okula basketbol, futbol, voleybol topları ve satranç takımlarından oluşan sportif malzeme dağıtıldı.

Spora ve sporcuya yıl boyu destek parolasıyla eğitim-öğretim yılı boyunca okulların yanında olan Şehitkamil Belediyesi, 2017-2018 sezonu için çalan ilk ders zilinin hemen ardından ilçe genelindeki 135'i ilkokul, 105'i ortaokul ve 58'i lise olmak üzere toplam 298 okula branşa özgü sportif malzemeler armağan etti. Şehitkamil Belediyesi Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde düzenlenen sportif malzeme dağıtım törenine; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü Spor Koordinatörü Erkan Çolak ile çok sayıda beden eğitimi öğretmeni ve sporcu öğrenci katıldı. Sportif malzeme dağıtım töreni öncesinde salondaki yerlerini alan sporcularla yakından ilgilenen ve yeni eğitim öğretim yılında akademik ve sportif başarının birlikte yakalanmasının gerekliliği konusunda sıkça tavsiyelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yeni eğitim-öğretim yılında da sporcu öğrencilerin destekçisi olacaklarını söyledi.

2017-2018 eğitim-öğretim yılı sportif malzeme dağıtım töreninde konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şunları söyledi:

"Son 2 yılda okullarımıza beden eğitimi derslerinde ve okul takımlarının çalışmalarında kullanılmak üzere sportif malzemeler armağan etmiştik. Bu yılda uygulamamızı devam ettiriyoruz. Sadece sezon başında değil, eğitim-öğretim yılı içerisinde resmi gün ve bayramlar vesilesiyle organize ettiğimiz geleneksel spor organizasyonlarında da uzmanlık alanlarına göre branşa özgü sportif malzeme desteğimiz geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda inşallah imkanlarımızın el verdiği ölçüde devam edecek. Destek bizden, ilgi ve alaka değerli öğretmenlerimizden olunca çocuklarımızın, gençlerimizin başarısı kaçınılmaz oluyor. Faaliyette olan tüm spor tesislerimizin varlığı sporcu öğrencilerimizin varlığıyla anlam kazanıyor. Yürüttüğümüz sportif çalışmalar neticesinde Gaziantep'ten artık Avrupa ve Dünya Şampiyonları yetişiyor, sporcularımız farklı branşlarda Türkiye rekorlarına ve derecelerine koşuyor. Sportif tesislerimizin kapısı yıl boyu açık. Okullarımızda sportif faaliyetlerin en nitelikli şekilde icra edilmesi adına spor bölümünde görev yapan arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz."

Şehitkamil Belediyesinin eğitim-öğretim yılı içerisinde gerçekleştirdikleri tüm faaliyetlerde kendilerine büyük destekler verdiğini belirten Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Sportif Malzeme Dağıtım Töreninde yaptığı açıklamada, "Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu ve kıymetli mesai arkadaşları eğitim - öğretim yılı içerisinde yürüttüğümüz bir çok çalışmada sağ olsunlar bizleri yalnız bırakmıyorlar. Bu gün gerçekleştirilen ve yıl boyu farklı vesilelerle sürdürülen sportif destek okullarımızda yürütülen sportif faaliyetlere büyük destek sağlıyor. Ben Şehitkamil Belediyemize öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.