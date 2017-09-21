  • BIST 104.205
  • Altın 145,835
  • Dolar 3,5120
  • Euro 4,1868
  • Samsun 26 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 32 °C
  • İzmir 28 °C
  • Ordu 26 °C
  • Sinop 27 °C
  • Giresun 27 °C
  • Amasya 35 °C
  • Rize 28 °C
  • Trabzon 26 °C

Şehitkamil’de 298 Okula Sportif Malzeme Dağıtıldı

» »
Şehitkamil’de 298 Okula Sportif Malzeme Dağıtıldı
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 298 okula basketbol, futbol, voleybol topları ve satranç takımlarından oluşan sportif malzeme dağıtıldı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 298 okula basketbol, futbol, voleybol topları ve satranç takımlarından oluşan sportif malzeme dağıtıldı.

Spora ve sporcuya yıl boyu destek parolasıyla eğitim-öğretim yılı boyunca okulların yanında olan Şehitkamil Belediyesi, 2017-2018 sezonu için çalan ilk ders zilinin hemen ardından ilçe genelindeki 135'i ilkokul, 105'i ortaokul ve 58'i lise olmak üzere toplam 298 okula branşa özgü sportif malzemeler armağan etti. Şehitkamil Belediyesi Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde düzenlenen sportif malzeme dağıtım törenine; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü Spor Koordinatörü Erkan Çolak ile çok sayıda beden eğitimi öğretmeni ve sporcu öğrenci katıldı. Sportif malzeme dağıtım töreni öncesinde salondaki yerlerini alan sporcularla yakından ilgilenen ve yeni eğitim öğretim yılında akademik ve sportif başarının birlikte yakalanmasının gerekliliği konusunda sıkça tavsiyelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yeni eğitim-öğretim yılında da sporcu öğrencilerin destekçisi olacaklarını söyledi.

2017-2018 eğitim-öğretim yılı sportif malzeme dağıtım töreninde konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şunları söyledi:

"Son 2 yılda okullarımıza beden eğitimi derslerinde ve okul takımlarının çalışmalarında kullanılmak üzere sportif malzemeler armağan etmiştik. Bu yılda uygulamamızı devam ettiriyoruz. Sadece sezon başında değil, eğitim-öğretim yılı içerisinde resmi gün ve bayramlar vesilesiyle organize ettiğimiz geleneksel spor organizasyonlarında da uzmanlık alanlarına göre branşa özgü sportif malzeme desteğimiz geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda inşallah imkanlarımızın el verdiği ölçüde devam edecek. Destek bizden, ilgi ve alaka değerli öğretmenlerimizden olunca çocuklarımızın, gençlerimizin başarısı kaçınılmaz oluyor. Faaliyette olan tüm spor tesislerimizin varlığı sporcu öğrencilerimizin varlığıyla anlam kazanıyor. Yürüttüğümüz sportif çalışmalar neticesinde Gaziantep'ten artık Avrupa ve Dünya Şampiyonları yetişiyor, sporcularımız farklı branşlarda Türkiye rekorlarına ve derecelerine koşuyor. Sportif tesislerimizin kapısı yıl boyu açık. Okullarımızda sportif faaliyetlerin en nitelikli şekilde icra edilmesi adına spor bölümünde görev yapan arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz."

Şehitkamil Belediyesinin eğitim-öğretim yılı içerisinde gerçekleştirdikleri tüm faaliyetlerde kendilerine büyük destekler verdiğini belirten Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Sportif Malzeme Dağıtım Töreninde yaptığı açıklamada, "Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu ve kıymetli mesai arkadaşları eğitim - öğretim yılı içerisinde yürüttüğümüz bir çok çalışmada sağ olsunlar bizleri yalnız bırakmıyorlar. Bu gün gerçekleştirilen ve yıl boyu farklı vesilelerle sürdürülen sportif destek okullarımızda yürütülen sportif faaliyetlere büyük destek sağlıyor. Ben Şehitkamil Belediyemize öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beşiktaş, Sponsoru İle Nikah Tazeledi21 Eylül 2017 Perşembe 17:43
  • Fikret Orman: “Derbide Fair-play’a Oynardım”21 Eylül 2017 Perşembe 17:38
  • Evkur Yeni Malatyaspor’da Karabükspor Maçı Hazırlıkları Sürüyor21 Eylül 2017 Perşembe 17:28
  • İsveç Futbol Federasyonu’ndan Riva’ya Ziyaret21 Eylül 2017 Perşembe 17:28
  • Kocaçeşmespor Destek Arıyor21 Eylül 2017 Perşembe 17:18
  • Josef De Souza: "Taraftarımızı Derbi Galibiyetiyle Mutlu Etmek İstiyoruz"21 Eylül 2017 Perşembe 17:13
  • Yaşam Vadisi’nde Bocce Başladı21 Eylül 2017 Perşembe 16:53
  • Evkur Yeni Malatyaspor, Çalımbay’ı İkna İçin Seferber Oldu21 Eylül 2017 Perşembe 16:48
  • Tahkim Kurulu’ndan Fenerbahçe’ye Kötü Haber21 Eylül 2017 Perşembe 16:48
  • Pfdk’dan Fenerbahçe’ye Ceza21 Eylül 2017 Perşembe 16:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti