19 Mayıs mahallesinde yapımına başlanılan caminin temel atma törenine Kavak Kaymakam H. Hasan Gökpınar, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Kavak İlçe Emniyet Müdür Eşref Çınar, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Hüsnü Mete Ergin, Kavak Müftüsü Abdullah Karaca, AK Parti Kavak İlçe Başkanı Bülent Yüksel, AK Parti 22. Dönem Milletvekili olan Mehmet Kurt, 15 Temmuz Şehitler Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Erdoğan Yolaydın ve Yönetimi, Samsun Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Seven, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Samsun Şubesi Başkanı Necati Yılmaz, daire amirleri, 19 Mayıs Mahallesi Muhtarı Ümit Yağcı ve vatandaşlar katıldı.
Kavak Belediyesi olarak maddi ve manevi her türlü desteği camiye vereceklerini ifade eden Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Camiler ve mescitler şehirlerimizin en önemli yerleridir. Buralara gerekli özeni ve değeri Belediye olarak her zaman vermeye hazırız. 19 mayıs mahallemizde yapımına başlanılan 15 Temmuz Şehitler Camisinin yapımında emeği geçen dernek başkanına ve yönetimine teşekkür ediyorum" dedi.
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Şehitler Camisi'nin temeli atıldı
19 Mayıs mahallesinde yapımına başlanılan caminin temel atma törenine Kavak Kaymakam H. Hasan Gökpınar, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Kavak İlçe Emniyet Müdür Eşref Çınar, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Hüsnü Mete Ergin, Kavak Müftüsü Abdullah Karaca, AK Parti Kavak İlçe Başkanı Bülent Yüksel, AK Parti 22. Dönem Milletvekili olan Mehmet Kurt, 15 Temmuz Şehitler Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Erdoğan Yolaydın ve Yönetimi, Samsun Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Seven, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Samsun Şubesi Başkanı Necati Yılmaz, daire amirleri, 19 Mayıs Mahallesi Muhtarı Ümit Yağcı ve vatandaşlar katıldı.
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