ŞEHZADELERDEN SEMBOLİK BİLET ÇAĞRISI

Samsunspor Şehzadeler Taraftarlar Grubu tribün lideri Hikmet Şimşek, Boluspor maçının taraftara kapalı oynanması halinde yönetimden sembolik bilet bastırılmasını talep ettiklerini ifade etti

SAĞDUYULU OLUNMALI

Şimşek açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Son günlerde Samsunspor'umuz için yaşanan olumsuzluklar sonucu taraftarımız psikolojik olarak bunalıma girmiş ve saha içinde olmaması gereken olaylara sebebiyet vermiştir. Taraftarımızın bundan sonraki maçlarda kendine daha hakim ve daha sakin olmalarının çağrısında bulunuyoruz. Samsunspor'umuzun en büyük etkeni bilindiği üzere büyük taraftarıdır. Mersin maçında yaşanan olaylar sonrasında Pazar günü Boluspor ile oynayacağımız maç seyircisiz olabilir" dedi.

TAKIMI STADYUMA UĞURLAYACAKLAR

Böyle bir kararın çıkması halinde şönetimden sembolik bilet talep ettiklerini dile getiren Şimşek, "Yönetimden sembolik olarak 5 (beş) TL gibi cüzzi bir rakam olmak şartıyla "20 Ocak Kara Gün Bileti" satılması için Samsunspor yönetimiyle projemizi paylaştık. Bu sayede Boluspor maçı seyircisiz de oynansa sembolik bilet satılarak kulübüne maddi gelir sağlayacaktır. Bunun yanı sıra bizler yine Diriliş adı altında tüm Samsunsporluları tesislere davet ediyoruz. Seyircisiz kararı umarız çıkmaz. Çıktığı takdirde 11:00 da tesislerden takımımızı stadyuma uğurlayacağız" dedi.