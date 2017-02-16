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Semizoğlu ve Okutgen'e son görev

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Semizoğlu ve Okutgen'e son görev
Samsun’un Çarşamba İlçesi’nin tanınan esnaflarından ÇTSO eski başkanı Mahmut Semizoğlu ve CHP Çarşamba İlçe Başkanı Kadir Okutgen’in eşi Nazmiye Okutgen’in cenazeleri toprağa verildi.

Çarşamba İlçesi’nin tanınan esnaflarından olan ve bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören ÇTSO eski başkanı Mahmut Semizoğlu ve CHP Eski İlçe Başkanı Kadir Okutgen’in eşi Nazmiye Okutgen beyin kanaması nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Hayatını kaybeden Semizoğlu ve Okutgen'nin cenazelerine Çarşamba Rıdvanpaşa Camii’nde yoğun katılım oldu. Cenazeler öğle namazına müteakiben cenaze namazının ardından Göğceli Mezarlığı'nda son yolculuklarına uğurlandılar.  

GÖZYAŞLARI İLE UĞURLANDI 

Semizoğlu ve Okutgen'in cenaze törenine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Koç, CHP Samsun Milletvekilleri Kemal Zeybek ve Hayati Tekin, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, CHP Samsun İl Başkanı Tufan Akçagöz, Çarşamba İlçe Kaymakamı Mustafa Güney, belediye başkanları, CHP Eski İl Başkanları ve iki ailenin yakınları katıldı. 

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