Samsunspor'un Teknik Direktörü; Osman Özköylü...
Daha takımın başına geldiği hafta, ayağını tozuyla Türkiye Kupası'nda Menemen Belediyespor'u ağırlayacaktık...
Benim gördüğüm duyduğum, futbol tarihinin en talihsiz açıklamasını yaptı:
Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye farklı mağlup olmam, futbolcularımı kötü duruma düşürmem, gruplara kalmayacağız, formaliteden çıkıyoruz maça dedi...
Yani bir "maçı vereceğiz" demediği kalmıştı!
Bu açıklamanın ardından Samsunspor Menemen Belediyespor maçı "iddaa ve benzeri" bahis oyunlarından kaldırıldı, kaldırmayanda oranlarını alt üst etti!
Bunları Menemen Belediyespor'a karşı oynayacak olan, yarım asırlık kulüp Samsunspor'un Teknik Direktörü söyledi, ve ardından kendi evinde Menemen'e "4-1" mağlup oldu...
Yani gelişi olaylıydı zaten de, bundan sonrası da pek sakin geçecek gibi görünmüyor.
Hocam, Samsunspor'un formasını giymiş, bugün Teknik Direktörlüğünü yapıyorsun...
Akıl vermek bize düşmez ama; Eleştiririz hocam...
Biz eleştirirken, sen içinden ne alırsın orasını bilemem?
Anlatmamıza gerek var mı bilmiyorum;
Formalar yapıldı, biletler basıldı, Bakan'ından Belediye Başkanına, herkes bu takım için elinden geleni yapıyor artık...
Bu takıma devre arasında 20 milyon TL yatırım yapıldı...
Bu takımın hedefleri var...
Sende bunları bilerek geldin ama,
Buna göre davranmıyorsun hocam!
Bir sonraki adımının Samsunspor'a yararmı getirecek zarar mı verecek düşünmüyorsun?
Kameraların karşısına geçtiğinde, Samsunspor'un yedek kulübesinde, 1 buçuk milyon Samsunluyu temsil ediyorsun...
Samsunspor'u temsil ediyorsun...
Sivas deplasmanı sanki çantada keklikmiş gibi, yenilince küplere biniyor, talihsiz açıklamalar yapıyorsun.
Tam takım şaha kalkacak, sen yoksun!
Mesele; senin kulübede, yada tribünde olman, fiziken nerede bulunduğun değil hocam...
Mesele; tüm şehri arkasına almış bu takım, seninle aynı pencereden mi bakıyor?
İşte tüm mesele bu...
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Sen neredesin hocam?
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